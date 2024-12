CIVITAVECCHIA – Sono prevalentemente civitavecchiesi i bagnanti che negli ultimi giorni stanno letteralmente prendendo d’assalto la spiaggia di Sant’Agostino, ma in molti arrivano da Tolfa, Allumiere, Santa Marinella e in alcuni casi addirittura da Terni. Due giorni da record per gli stabilimenti balneari: la voglia di farsi il bagno ha preso il sopravvento sulla calca, che a quanto pare non spaventa più di tanto. D’altronde in altri posti le cose non vanno certamente meglio e seppure rimane il problema di trovare parcheggio, il pensiero di rilassarsi in spiaggia per qualche ora lo rende superabile. Tre euro per concedersi una giornata a Sant’Agostino, ma alle 11 del mattino gran parte dei posti sono occupati e per raggiungere l’ultimo stabilimento bisogna camminare parecchio. Attenzione però alle infrazioni: gli ausiliari della sosta si sono dati molto da fare per chiarire ogni aspetto agli automobilisti, al resto ha pensato la Polizia locale di Tarquinia, sanzionando deliberati comportamenti irregolari alla guida. Divertimento sì, ma facendo attenzione alle regole. Un po’ come accade in altre località balneari.