CIVITAVECHIA - La Parrocchia di San Giuseppe, nel cuore del quartiere Campo dell’Oro a Civitavecchia, torna ad essere protagonista di una preziosa iniziativa all’insegna della solidarietà e del vivere comunitario. Il 23 gennaio alle 19 l’oratorio parrocchiale ospiterà un concerto di beneficenza realizzato in collaborazione con la Scuola di Canto Lorena Scaccia, una realtà locale che da anni coltiva talenti e diffonde cultura musicale con passione e professionalità.

Il concerto, impreziosito dalle voci e dal talento degli allievi della scuola diretta da Lorena Scaccia, offrirà al pubblico un momento di musica di qualità, emozione e condivisione. Angelo Lucignani e la scuola Lorena Scaccia con il loro lavoro e impegno costante dimostrano l’importanza dell’educazione canora come strumento di crescita umana, contribuendo a far emergere nuove generazioni di giovani interpreti capaci e sensibili.

A rendere la serata ancora più speciale ci sarà inoltre una cena in oratorio, in un clima familiare e accogliente, con un piatto caldo e genuino della tradizione: polenta e salsicce, preparate grazie all’impegno della comunità parrocchiale e dei volontari.

Con un contributo di soli 10 euro, e la possibilità di prenotare entro il 22 gennaio, i partecipanti avranno così l’opportunità di vivere un momento che unisce musica, amicizia, buon cibo e beneficenza. Un gesto semplice che, con l’aiuto di tutti, si trasforma in solidarietà concreta.

Ancora una volta, la Parrocchia di San Giuseppe conferma il proprio ruolo chiave come luogo di incontro, sostegno e crescita collettiva. Una serata da non perdere, per scaldare il cuore dell’inverno con la bellezza della musica e la forza della comunità.

“Ti aspettiamo!” è l’invito che campeggia sul volantino: un invito che suona come una promessa di calore, vicinanza e gioia condivisa.