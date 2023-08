TARQUINIA - Le bellezze naturalistiche dell'Università Agraria di Tarquinia set fotografico per Etrusco autentico stile toscano.

Domenico Jacopucci ha infatti posato per il brand di abbigliamento sartoriale, in sella e vicino al cavallo M. Eolo della Roccaccia, assieme ad una graziosa bambina. Il dipendente dell’ente ha mostrato le bellezze della Roccaccia, gli animali tipici, la vegetazione, il suo lavoro, il sapore autentico della ruralità maremmana e tarquiniese.

Dall'amministrazione dell'ente un grazie a Domenico Jacopucci per aver messo in luce in una veste quasi poetica lo splendore della Roccaccia e dello spirito maremmano.

