Questa torta, di cui sto condividendo la ricetta, è molto bella alla vista e pure goduriosa al palato e, per darle anche un tocco salutare, io e Paola di Prelibata abbiamo deciso di inserire le nocciole della Tuscia, le cui coltivazioni sono presenti nella nostra regione fin dall’epoca pre-romana. La maggior parte delle persone conosce la nocciola che viene raccolta in Piemonte, in Sicilia ed in Campania, mentre pochi sanno che questo frutto è uno dei prodotti tipici di quest’area del Lazio, ricevendo anche la denominazione Pat nel 2012: i suoli vulcanici della provincia di Viterbo ed il clima mite che si riscontra intorno ai Monti Cimini, lo rendono unico nel suo genere soprattutto per sapore e compattezza, sia che venga mangiato fresco oppure tostato o essiccato.

Prova questa torta con la panna o anche con una pallina di gelato.

Ingredienti:

•2 mele grosse renette o golden,

•120 gr di farina,

•200 gr di zucchero,

•100 gr di burro,

•3 uova,

•120 gr di latte,

•16 gr di lievito in polvere,

•100 gr di nocciole,

•una buccia grattugiata di limone,

•zucchero a velo qb.

Preparazione:

1.Sbuccia le mele e affettale finemente, io l'ho fatto con la mandolina, e tienile da parte.

2.Monta il burro morbido con lo zucchero e la buccia di limone.

3.Aggiungi le uova una alla volta.

4.Setaccia la farina con il lievito e aggiungila all'impasto insieme al latte, frullando bene il tutto.

5.Versa il composto in una teglia a cerniera imburrata e infarinata da 26 cm e rivestita con carta da forno.

6.Disponi le mele su tutta la superficie della torta. Ti consiglio di affondarle un pochino con la forchetta, anche se durante la cottura sprofonderanno da sole.

7.Cospargi la torta con le nocciole che avrai tritato grossolanamente.

8.Inforna a 180° per circa 40 min e fino a doratura.

9.Per gustarla al meglio, il mio consiglio è di mangiarla tiepida.

