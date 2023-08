Questa è la stagione dei pomodori, sono al massimo della loro maturazione e, oltre alla passata e ai confit, è possibile preparare anche delle fantastiche quiche o tatin.

La Tatin, conosciuta anche come Tarte Tatin, è una famosa torta rovesciata di origine francese: la leggenda racconta che è stata creata per errore dalle sorelle Stéphanie e Caroline Tatin nel XIX secolo nel loro ristorante a Lamotte-Beuvron, in Francia.

L'errore si dice sia avvenuto quando, in un tegame, una delle 2 sorelle mise accidentalmente la pasta sfoglia sopra, anziché sotto, le mele con lo zucchero. Nell'impeto di correggere il problema, le mele vennero cotte ugualmente e, per servirla, la torta fu poi rovesciata in un piatto.

Il risultato fu talmente gustoso che decisero di conservare la ricetta, facendo nascere così la Tarte Tatin.

Dolce che è poi diventato, nel corso del tempo, una prelibatezza ampiamente riconosciuta e apprezzata, sia in Francia che a livello internazionale.

Nata come una ricetta dolce, ora la tatin viene cucinata pure in versione salata e può essere preparata anche in monoporzione per abbellire un buffet o per un aperitivo.

Tatin con datterini:

Ingredienti:

1 rotolo di pasta sfoglia, io ho usato quella senza glutine

400 gr circa di pomodorini

Senape q.b.

Olio e.v.o.

6 foglie di basilico

1 spicchio di aglio (facoltativo)

Zucchero di canna q.b.

Sale q.b.

Preparazione:

1.Lava e taglia i pomodorini a metà, rimuovi i liquidi e i semi. Condiscili con olio, sale, aglio schiacciato e delle foglioline di basilico e mescola il tutto con un cucchiaio.

2.Metti all'interno di uno stampo circolare da 24 cm di diametro un foglio di carta forno e cospargi con burro a fiocchetti e zucchero di canna.

3.Versaci i pomodorini ben scolati dal loro succo, sistemandoli con la parte aperta verso il basso.

4.Srotola la pasta sfoglia e cospargila con la senape.

5.Appoggiala sopra i pomodorini, cercando di rincalzarla bene lungo i bordi.

6.Bucherella con i rebbi di una forchetta e cuoci in forno già caldo a 180° per circa 25-30 minuti o comunque fino a doratura della pasta.

7.Sforna la tarte tatin e lasciala riposare per circa 5 minuti.

8.Rigirala su un piatto di portata e rimuovi la carta forno.

PS: cerca di far scolare il più possibile i pomodorini, eviterai il formarsi di acqua durante la cottura.

Seguimi su:

https://www.instagram.com/vittoria.tassoni/?hl=it

https://www.facebook.com/vittoriaincucina

©RIPRODUZIONE RISERVATA