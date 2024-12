Vittoria Tassoni

Queste polpettine orientali sono una variante delle tradizionali polpette.

Al suo interno ho utilizzato la spezia Ras el Hanout che è una miscela di spezie nordafricana con radici nella cucina del Marocco, è nota per la sua complessità e profondità di sapore, ed è spesso usata per insaporire piatti come couscous, tajine, stufati, carne, pesce o verdure.

Ho aggiunto anche il cumino e una punta di cannella, provala e vedrai che ti stupirà.

Polpettine orientali

Tempo di preparazione 30 min

Tempo totale 1h

Ingredienti per circa 18/20 pezzi

150 g di pane raffermo tritato (mollica)

250 g di carne trita di manzo

100 g di parmigiano

5 g di foglie di prezzemolo fresco

1 uovo

½ cucchiaino di cumino

La punta di un cucchiaino di cannella

½ cucchiaino di ras el hanout

1 cucchiaino di sale

1 pizzico di pepe nero macinato

olio extravergine di oliva q.b.

Preparazione

Versa in una ciotola il pane tritato.

Aggiungi l'uovo, il prezzemolo, il parmigiano e le spezie.

Amalgama tutto.

Forma delle polpettine grandi come una noce e sistema su un piatto.

Disponi le polpette nella teglia e irrora con un filo di olio evo.

Cuoci in forno caldo circa 30-35 minuti (180°C) girandole a metà cottura.

Togli con attenzione dal forno e servile calde.

Sono buone così, semplici, oppure puoi valorizzarle con una insalatina.

