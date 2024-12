Vittoria Tassoni

I maccheroni con le noci sono un dolce che non può mancare mai sulle tavole di Tarquinia per Natale.

Come per tutte le ricette tipiche che si tramandano da generazione in generazione, pure per questo dessert con le noci, gli ingredienti possono variare da regione a regione ed anche da famiglia a famiglia: c'è chi, per esempio, usa la pasta all'uovo come le fettuccine e chi invece utilizza altri formati di pasta lunga. Nel mio libro “Il Mirandò vivere e mangiare nel borgo vecchio", potrai trovare due ricette dei maccheroni con le noci dove è stato utilizzato un diverso formato di pasta. Nella zona del viterbese, specialmente nella nostra città di Tarquinia, la maggior parte delle famiglie li preparava con le reginette, chiamate anche mafaldine, ovvero con quella particolare tipologia di pappardelle dai bordi a zig zag e dall’aspetto un po’ fiabesco. Questi maccheroni con le noci sono un dolce tipico che ha origini antichissime: infatti, già nel Medioevo, al tempo di Bartolomeo Scappi, se ne preparavano diverse versioni che utilizzavano i vari formati di pasta e venivano condite con zucchero e cannella e aromatizzate con acqua di rose. E fu proprio in quel periodo che questo dolce assunse questo nome, perché con il termine “maccheroni” all’epoca veniva intesa ogni tipologia di pasta asciutta, per lo più senza le uova. A quel tempo poi, visto che non esistevano i frigoriferi, veniva preparato alla vigilia di Natale per essere poi portato sulle tavole il giorno dopo e solitamente a forma di timballo per poter essere tagliato a fette. Come accennavo prima inoltre, ogni famiglia lo preparava con gli ingredienti che aveva messo da parte nella dispensa: la cioccolata, le noci ed un po' di biscotti della salute, a cui alcune massaie aggiungevano anche il pangrattato. Essendo comunque un dolce tipico di tutto il centro Italia, Marche, Umbria, Toscana e Lazio, conserva tante varianti sia per quanto riguarda gli ingredienti, in alcune zone viene aggiunto anche del liquore, sia per la forma, spianato oppure a montagnola: comunque, in qualunque modo vorrai prepararlo, non deluderà mai le tue aspettative.

Ricetta Maccheroni con le noci

Ingredienti per 8 porzioni:

250 g di pasta reginette;

120 g di noci;

100 g di zucchero;

50 g di cioccolato fondente;

30 g di cacao amaro;

2 biscotti secchi tipo fette biscottate;

alchermes q.b.;

cannella q.b.;

sale q.b.

Procedimento:

Metti a cuocere le reginette in un’acqua leggermente salata. Trita le noci per metà finemente e per metà a pezzi grossolani. In un recipiente capiente, versa lo zucchero, il cacao amaro, il cioccolato fondente a scaglie, i biscotti secchi sbriciolati, la cannella e quasi tutte le noci, lasciando da parte alcuni pezzi di quelle più grossolane e qualche scaglia di cioccolato per decorare. Scola le reginelle non completamente asciutte e versale nel recipiente. Mescola subito ed energicamente, affinché il calore possa fondere bene il cacao con la pasta e le reginette possano risultare così ben amalgamate.

Versa la pasta così condita in uno stampo e compattala molto bene con un cucchiaio.

Finisci di preparare decorando con le noci ed il cioccolato tenuti da parte ed aggiungendo una spruzzata di alchermes.

Riponi in frigo per qualche ora prima di servire. Per la forma con cui portare questi maccheroni a tavola puoi scegliere se presentarli, come ho fatto io, spianati ed utilizzare, come stampo, un piatto teglia in ceramica, oppure usarne uno da zuccotto e preferire la forma a montagnola: l'importante che tu possa porzionare il dolce a fette o a spicchi. Questa volta li ho voluti presentare in monoporzione. Per accompagnarlo infine, ho pensato ad un Aleatico di Gradoli D.O.C. nella sua versione liquorosa. È un vino di buona struttura, dal colore rosso granato più o meno intenso, talvolta con riflessi violacei, prodotto nel comune di Gradoli sulle sponde del Lago di Bolsena e presenta i sentori fruttati tipici di questo vitigno, aromatici e delicati ed un gusto gradevole e pieno, dolce ed armonico.

