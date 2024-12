VITTORIA TASSONI*

Gli gnocchi di ricotta e farina di ceci sono un primo piatto leggero e gustoso ed un'alternativa a quelli classici di patate.

Sono perfetti per chi è intollerante al glutine o per chi desidera un piatto vegetariano; inoltre sono una ricetta che si prepara in pochi minuti in modo facile e veloce.

Si utilizzano pochissimi ingredienti, naturalmente sono privi di glutine, quindi usare questa farina diventa la soluzione perfetta per chi è intollerante o celiaco.

La farina di ceci, utilizzata anche per addensare minestre e salse, ha un sapore leggermente terroso, che può essere attenuato con l'aggiunta di spezie ed erbe aromatiche, ed è un'ottima soluzione per sostituire la carne macinata e preparare polpette e burger vegetali.

Li ho conditi con il classico pesto al basilico ma nulla ti vieta di utilizzare altre verdure, meglio se di stagione.

Gli gnocchi di ceci si possono preparare anche in grande quantità e conservare porzionati nel congelatore, così da poterli mangiare in altre occasioni, senza bisogno di doverli rifare daccapo.

Semplicemente, quando avrai bisogno di cuocerli, potrai immergerli, ancora congelati, nell’acqua bollente e salata ed aspettare che vengano a galla, come in una cottura classica.

Io ho preso l’abitudine di congelarli già cotti, per poi ripassarli in padella insieme al condimento.

Ricetta

Ingredienti:

400 g ricotta morbida

180 g farina di ceci

1 cucchiaino di curcuma

1 pizzico di noce moscata

1/2 cucchiaino di sale

Per il pesto:

40 g basilico fresco

40 g parmigiano

20 g pinoli

70 g olio extravergine di oliva

1 spicchio di aglio

1 pizzico di sale

Preparazione degli gnocchi:

Versa in una ciotola la ricotta, la curcuma ed il sale.

Aggiungi poi la farina di ceci e mescola, in modo da ottenere un composto morbido ma non appiccicoso.

Stendi l'impasto un poco alla volta, formando dei rotolini.

Taglia degli gnocchetti piccoli e lasciali da parte. Se ti piace, per ottenere le classiche scanalature, gli gnocchetti puoi passarli sopra i rebbi di una forchetta oppure puoi utilizzare un apposito rigagnocchi.

Preparazione del pesto:

Inserisci in un robot da cucina basilico, parmigiano e pinoli.

Frulla qualche secondo, aggiungi aglio, olio e sale e frulla ancora per circa 30’’, fino a quando non avrai ottenuto un bel pesto corposo.

Finalmente sei pronto per cuocere i tuoi gnocchi.

Metti sul fuoco una pentola piena d'acqua, quando bolle, salala leggermente e tuffaci gli gnocchi; appena vengono a galla, condiscili con il pesto e .... buon appetito.

Vittoria Tassoni,

blogger, insegnante e chef dell’Alleanza Slow food

Seguimi su:

www.vittoriaincucina.it

https://www.instagram.com/vittoria.tassoni/?hl=it

https://www.facebook.com/vittoriaincucina

