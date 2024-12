VITTORIA TASSONI*

I cupcake Red Velvet sono un capolavoro culinario che riesce a catturare il cuore e il palato.

La soffice base di velluto rosso, arricchita dalla cremosità del frosting al formaggio, si fonde armoniosamente con una leggera nota di cacao. Incarnando l'eleganza e la passione culinaria, questo dessert costituisce una delizia visiva e da gustare: decorato con dei brillantini, è una vera e propria opera d'arte da apprezzare.

Rappresenta la perfetta combinazione di due dolci della tradizione americana, ormai famosi in tutto il mondo e capaci di conquistare il palato di grandi e piccini.

Che cosa c’è di meglio che preparare questo dolce per la persona amata e festeggiare il tuo San Valentino?

Assaporando insieme questo capolavoro di dolcezza, sarà come invitare alla tentazione il tuo Lui o la tua Lei.

Ricetta:

Tempi di preparazione: 20 minuti

Tempi di cottura: 15 minuti

Porzioni: 16 cupcake

Ingredienti per i cupcake:

200 g di farina multiuso

2 cucchiaini di cacao in polvere

200 g di zucchero semolato

1 cucchiaino di lievito in polvere

¼ cucchiaino di bicarbonato di sodio

¼ di cucchiaino di sale fino

170 g di burro non salato a temperatura ambiente

3 uova grandi a temperatura ambiente

2 cucchiai di estratto di vaniglia

180 ml di latticello (in mancanza leggi il post scriptum)

colorante alimentare rosso

Ingredienti per la glassa al formaggio cremoso:

340 g di burro non salato a temperatura ambiente

720 g di zucchero a velo setacciato

452 g di crema di formaggio a temperatura ambiente

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

1 pizzico di sale

Preparazione dei cupcake:

Preriscalda il forno a 175° C.

Metti 16 pirottini di carta per cupcake negli appositi stampi.

In una ciotola capiente o in quella della planetaria, setaccia la farina, lo zucchero, il lievito in polvere di cacao e il bicarbonato di sodio.

Aggiungi il sale ed amalgama facendo soltanto un giro.

Taglia il burro, che avrai tenuto a temperatura ambiente, a pezzetti grandi quanto un cucchiaio e

aggiungilo agli ingredienti secchi.

Mescola a bassa velocità fino a formare una miscela sabbiosa.

In un'altra ciotola, sbatti insieme le uova, il latticello, la vaniglia e il colorante alimentare. (Utilizza 1 o 2 cucchiai di colorante alimentare liquido oppure 5 o 6 gocce di quello in gel. Una quantità maggiore darà un rosso più intenso.)

Aggiungi lentamente gli ingredienti umidi a quelli secchi, mescolando sempre a bassa velocità.

Continua a mescolare fino ad ottenere un composto omogeneo.

Distribuisci uniformemente l'impasto nelle carte per cupcake.

Fai cuocere per 15-20 minuti o finché non diventi elastico al tatto. Lascia raffreddare i cupcake per qualche minuto negli stampini poi toglili dal forno e lasciali raffreddare completamente su una gratella.

Preparazione della glassa al formaggio cremoso (frosting):

In una ciotola grande o in quella della planetaria dotata di attacco a foglia, lavora, a velocità media e per circa 2 minuti, il burro a crema fino ad ottenere un composto liscio e soffice.

Aggiungi a questa crema di burro, quella di formaggio a temperatura ambiente, la vaniglia ed il sale. Sbatti tutto insieme a velocità media, fino a quando non saranno ben combinati.

Con la planetaria a bassa velocità, aggiungi lo zucchero a velo setacciato, una tazza alla volta.

Mescola fino ad ottenere un composto omogeneo. Se desideri avere una crema al burro più densa, aggiungi dell’altro zucchero a velo setacciato fino a che non avrai ottenuto la consistenza desiderata oppure lascia raffreddare la crema al burro per alcuni minuti prima di utilizzarla.

Trasferisci la crema al burro in una sac-à-poche dotata di bocchetta a stella e decora ogni cupcake raffreddato.

Infine finisci di guarnire i tuoi cupcake Red Velvet con dei pezzetti di cupcakes sbriciolati oppure con dei brillantini come ho fatto io.

PS: Se non riesci a trovare il latticello, puoi preparare al suo posto del latte acido, utilizzando del latte intero e aggiungendo poco meno di 1 cucchiaio di aceto bianco oppure di succo di limone. Lascialo poi riposare per qualche minuto e caglialo prima di unirlo agli altri ingredienti.

