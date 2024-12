VITTORIA TASSONI*

La caponata è un piatto tipico della gastronomia siciliana dalle origini antiche che racconta di tavole aristocratiche e di ingredienti poveri, uniti in una ricetta che ha conquistato nel corso dei secoli molti palati.

E’ un piatto che nacque per le tavole dei ricchi e che originariamente veniva preparato con la lampuga, un pesce dalle carni pregiate che in Sicilia ancora oggi chiamano “capone”, da cui caponata.

Il popolino però, non potendo permettersi il capone, lo sostituì con le melanzane, un ingrediente più accessibile alle proprie tasche e fu da questo lampo di genio che nacque la versione moderna di questo piatto così versatile: oggi se ne contano più di 30 versioni e viene mangiato come antipasto, contorno o piatto unico.

Il gusto delle melanzane, abbinate alla freschezza dei pomodori ed alla sapidità delle cipolle, che si sposano in un abbraccio agrodolce offerto dall’unione di aceto e zucchero, conquista il palato e costituisce una vera e propria festa di sapori e colori.

E’ un'esperienza culinaria indimenticabile ed un viaggio sensoriale alla scoperta della Sicilia.

Potrà sembrarti una ricetta complicata ma, se segui i miei consigli, la potrai preparare in breve tempo.

Che ne dici, iniziamo a cucinare?

Ricetta

INGREDIENTI

2 melanzane;

400 g di pomodoro o fresco o pelato;

100 g di olive denocciolate;

6 coste di sedano;

2 cucchiai di capperi salati o sottaceto;

2 cipolle piccole;

un mazzetto di basilico;

40 g di zucchero;

25 g di aceto;

sale;

olio d'oliva extravergine a sentimento

Pinoli, uvetta q.b.

Taglia le melanzane a dadini senza eliminare la buccia e lasciale sotto sale per un'ora.

Scola, asciuga e friggi* le melanzane in un tegame con olio abbondante tanto da coprirle.

A parte sbollenta il sedano** a pezzetti di 1 cm in acqua salata.

Rosola in un tegame con poco olio le cipolle e, nel momento in cui saranno cotte (ci vorranno circa 15 minuti), aggiungi le olive, i capperi, il sedano ed infine il pomodoro, continuando la cottura per altri 15 minuti a fiamma media.

Quando vedi che è quasi cotto, condisci il tutto con aceto e zucchero.

Aggiungi nel tegame anche le melanzane e lasciatele insaporire nel sugo ancora per qualche minuto a fuoco bassissimo.

La caponata va servita fredda.

* le melanzane possono essere cotte al forno con un filo di olio, l’importante è che siano ben rosolate.

** il sedano può essere cotto anche con il microonde, per 8 min potenza 750W.

*Vittoria Tassoni,

blogger, docente e chef dell’Alleanza Slow Food