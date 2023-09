Per preparare i pomodori ripieni dobbiamo sceglierli ben maturi ma sodi con una forma adatta per essere farciti, io ho scelto dei pachino.

In questo momento sono al termine ma ancora buoni per deliziarci di queste prelibatezze e pieni di benefici per la salute.

La scelta del tipo di pomodoro dipende anche dal gusto personale e dalla disponibilità locale.

L'importante è selezionare pomodori che siano abbastanza sodi da mantenere la loro forma durante la cottura e abbastanza maturi da essere gustosi se mangiati crudi.

Bocconcini di pomodorini ripieni

Ingredienti

12/15 pomodorini

1 mazzetto di prezzemolo

100 g di ricotta

100 g di robiola

Erbe aromatiche

Olio evo

sale.

Preparazione

1. Lava i pomodorini e togli una piccola calotta.

2. Svuota l’interno con un cucchiaino oppure con lo scavino apposito.

3. Trita le erbe aromatiche e aggiungi l’olio evo.

4. Mescola in una ciotola la ricotta e la robiola.

5. Aggiusta di sale e pepe.

6. Versa il composto in una sac à poche e con questa crema riempi i pomodorini.

7. Posiziona i pomodorini nei piatti e irrora con le erbe aromatiche e l’olio

Questa è una ricetta di base, ma puoi personalizzarla aggiungendo ingredienti come capperi, olive nere, tonno o altre erbe aromatiche a tuo piacere. I pomodori ripieni freddi sono un piatto versatile e saporito che si presta a molte variazioni.

L’acqua di vegetazione non gettarla, si può utilizzare per:

Risotti e piatti di pasta: Puoi usare l'acqua dei pomodori per cuocere il riso o la pasta, conferendo loro un sapore leggermente più ricco e un colore rosato. Aggiungi l'acqua dei pomodori durante la cottura per aggiungere un tocco di gusto.

Marinatura: L'acqua dei pomodori può essere utilizzata come parte di una marinatura per carne, pesce o verdure. Aggiungi erbe aromatiche, spezie e altri ingredienti desiderati per creare una marinata saporita.

Seguimi su:

https://www.instagram.com/vittoria.tassoni/?hl=it

https://www.facebook.com/vittoriaincucina