TARQUINIA - La festa di Halloween fa centro. Grande successo per l’evento organizzato dal gruppo di volontari “La tribù pirata”, con il contributo del Comune di Tarquinia e in collaborazione con la Pro loco e il Centro di aggregazione giovanile di Tarquinia.

Le vie del centro storico martedì sera sono state invase da tanta gente desiderosa di trascorrere momenti di spensieratezza, giocando con il brivido.

Unanimemente apprezzato, per la cura dei dettagli, l’allestimento situato lungo un percorso di mezzo chilometro, con splendide e terrificanti scenografie animate da oltre 100 figuranti.

Vicoli e piazze del quartiere medievale di San Martino si sono trasformati per una sera in luoghi del terrore, accogliendo i coraggiosi visitatori in un percorso ampliato rispetto alla precedente edizione.

Quindici le postazioni allestite con scene tratte dai film horror che hanno fatto la storia del cinema, che hanno divertito grandi e bambini. Per molti anche una semplice occasione per fare quattro passi all’aperto, apprezzando angoli suggestivi della città. L’ottima riuscita delle’evento si pone come l’ennesima dimostrazione che il centro storico di Tarquinia non ha perso il suo fascino e la sua attrattiva e può ancora offrire molto ai suoi cittadini e ai tanti turisti che ne apprezzano storia cultura. Achiviata la notte delle streghe già si pensa al boom di presenze per il tradizionale presepe vivente.

