CIVITAVECCHIA – Lo avevano già anticipato nelle scorse settimane e oggi gli organizzatori della “Festa del biscottino di Natale” lo hanno confermato: sarà un’edizione ricca di novità, con il contest che si farà in quattro.

Non solo infatti la “gara” di biscottino tradizionale e di biscottino innovativo. In programma anche il contest letterario “Il Natale e le tradizioni civitavecchiesi” e quello musicale “Il mio Natale suona così”. E quest’anno, come sottolineato da Carla Melchiorri, l’iniziativa nata tre anni fa «dall’esperienza di alcuni cittadini e dall’entusiasmo di un gruppo di giovani – ha spiegato – potrà contare sul sostegno sia della Fondazione Cariciv, che ci supporta da sempre, che dell’amministrazione comunale». Il Comune si inserirà anche con un’importante iniziativa, legata al marchio De.Co. che vedrà il biscottino di Natale primo prodotto riconosciuto. «A breve – ha infatti spiegato l’assessore Enzo D’Antò – la commissione approverà il disciplinare e poi si procederà con l’avviso pubblico. Il 15 dicembre, alla Cittadella della Musica, in occasione di una tombolata organizzata nell’ambito della festa del biscottino, presenteremo questa novità».

A sostenere il Comitato Antichi Sapori e l’associazione culturale Mad Music Love, accanto a Fondazione Cariciv e Pincio anche altre realtà come Pro Loco, Università Agraria e Fondazione Molinari, oltre a diversi sponsor privati, convinti dell’importanza della valorizzazione delle tradizioni locali.

«La Fondazione Cariciv – ha aggiunto la presidente Gabriella Sarracco – continua a sostenere progetti validi come questo e siamo soddisfatti del supporto dell’amministrazione; continuiamo a camminare insieme per il territorio, la città e le sue tradizioni». Lo scorso anno hanno partecipati bambini di 5 anni e ha vinto una signora di 92, evidenziando proprio la trasversalità del progetto. «Siamo orgogliosi di aver visto crescere questa iniziativa negli anni – hanno commentato Jacopo Ceccarelli e Michelangelo Podda – abbiamo già altre idee per la prossima edizione: è un progetto ambizioso e ospitare quest’anno anche l’iniziativa legata al marchio De.Co. ci inorgoglisce».

Ci sarà tempo fino al 28 novembre per partecipare ai contest letterario e musicale e fino al 30 novembre per quelli legati al biscottino. Gli appuntamenti saranno il 13 dicembre alle 16.30 in Biblioteca Cialdi con il concorso letterario e alle 19 con quello musicale alla Cittadella. Il 15 dicembre invece spazio alla “Tombolata del biscottino” in Cittadella della Musica, con la premiazione dei due contest culinari e la presentazione del Deco.

