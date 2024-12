CIVITAVECCHIA – “La disabilità nel mondo del lavoro”. È il tema dell’incontro che si terrà domani, nella sala Mons. Luigi Rovigatti della Curia vescovile di Civitavecchia (Antica Rocca, Porta Livorno).

L’iniziativa, che anticipa la Giornata Mondiale del lavoro dignitoso introdotta dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro (Oil) e che si celebra il 7 ottobre, è promossa dalle Diocesi unite di Civitavecchia-Tarquinia e Porto-Santa Rufina, dalla Commissione regionale per la Pastorale sociale e del lavoro e dal Movimento Lavoratori di Azione Cattolica.

«Il collocamento delle persone con disabilità è disciplinato, in Italia, dalla Legge n. 68/1999 che è stata ampiamente riformata con un Decreto del 2015 ed è recepita, spesso in maniera estensiva, nei contratti collettivi nazionali di lavoro – hanno spiegato dalla diocesi – l’obiettivo è quello di contrastare la marginalizzazione di gruppi sociali particolarmente vulnerabili e in questo senso il livello di inserimento nel mondo del lavoro rappresenta un indicatore importante».

Ad approfondire il tema le testimonianze di Alessandra Bruni, presidente dell’Enav, società che fa dell’inclusione uno dei pilastri della propria gestione, Liliana Ocmin, delegata dei lavoratori presso la sezione Italia dell’OIL e la testimonianza di una famiglia che ha affrontato e superato le difficoltà legate alla disabilità nel mondo del lavoro.

Sono stati inoltre annunciati interventi da parte del Ministero del Lavoro e del Servizio Nazionale per la Pastorale delle persone con disabilità. Le conclusioni sono affidate al vescovo Gianrico Ruzza, incaricato della Pastorale sociale e del lavoro della Conferenza episcopale del Lazio.