CIVITAVECCHIA – Domani, domenica 29 dicembre 2024, la Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia inaugurerà solennemente l’Anno giubilare, un evento di grande significato spirituale e comunitario. L’appuntamento è fissato alle ore 16 in Piazza degli Eroi, dove i fedeli si raduneranno per poi dare avvio al pellegrinaggio verso la Cattedrale.

Il programma prevede l’inizio ufficiale della celebrazione giubilare alle ore 16:30, con una processione guidata dalla Croce gloriosa, simbolo della speranza e della fede. La processione condurrà alla Cattedrale, dove, a partire dalle 17, avrà luogo la concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Gianrico Ruzza. La partecipazione a questa celebrazione rappresenterà un momento unico per l’intera comunità diocesana, che si ritroverà riunita sotto lo stesso tetto, in comunione con la Chiesa Universale.

L’evento segna l’inizio di un cammino di fede e riflessione che coinvolgerà parrocchie, gruppi ecclesiali e fedeli laici. Come richiesto dal vescovo, non saranno celebrate Messe vespertine nelle parrocchie di Civitavecchia per favorire la partecipazione corale alla celebrazione in Cattedrale. Le altre parrocchie della diocesi invieranno delegazioni come segno di unità.

Questo appuntamento sarà seguito il 18 gennaio da un pellegrinaggio alla Basilica di San Paolo a Roma, altra tappa significativa dell’Anno Giubilare. I fedeli sono invitati a vivere queste celebrazioni come occasione per rinnovare il proprio impegno spirituale e comunitario.

