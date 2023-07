CIVITAVECCHIA – Quando lo sport fa rima con il sociale, i risultati si moltiplicano. E lo sa bene la Coser che prosegue il suo impegno costante a favore dei ragazzi con più difficoltà nel segno dell’integrazione, della prevenzione, del benessere psico fisico. La società, grazie al prezioso contributo della Fondazione Cassa di risparmio di Civitavecchia e di un pool di imprese civitavecchiesi – Gev Service, Corporazione Piloti Civitavecchia, Sportiello, Epc2, Faerma, Fas Ferramenta, Gruppo Rimorchiatori, ditta Marco Accorsi, Red Carpet, Autoricambi Fiorentini, Angel’Clean, Cpc e Conad – ha potuto regalare due mesi di nuoto e relax nella piscina della Centumcellae ad un numeroso gruppo di ragazzi delle associazioni AssProHa, Ottava Nota e il Ponte, con quest’ultimo che ha ospitato anche alcuni ragazzi africani. «Lo scorso anno avevamo già avuto modo di coinvolgere per un periodo i ragazzi dell’Assproha grazie ad una donazione da parte proprio della corporazione dei Piloti – ha spiegato il presidente della Coser Sport Cesare Muzi – quest’anno abbiamo provato a coinvolgere anche altre realtà e nessuna si è tirata indietro». Tanto che “Splash 1”, questo il titolo del progetto, si è assicurato l’adesione degli imprenditori anche per la seconda edizione la prossima estate. I ragazzi coinvolti hanno avuto modo, grazie agli istruttori della Coser, di fare attività in acqua, divertirsi ed imparare a nuotare. E a vedere i loro volti, alla consegna di medaglie ed accappatoi sotto lo sguardo soddisfatto anche del campione di nuoto Lorenzo Ballarati, il risultato è stato più che positivo.

Ma la Coser non si ferma. Tanto che sono stati approvati dalla Fondazione Cariciv altri tre progetti che partiranno nei prossimi mesi. Si tratta in particolare di Acqua Insieme, che vede la Coser Nuoto affiancare i giovani dell’Assproha nel mondo dell’agonismo, dove hanno già raggiunto nel corso degli anni risultati importanti soprattutto con Donatello Fraticelli e Marco Irrera. E poi “Tutti in acqua” con Coser Sport che si dedica ai piccoli alunni della scuola Don Milani nella piscina più piccola dell’impianto di via Maratona. E infine “Bracciate verso il mondo” con ssd Centro Nuoto diretto soprattutto agli adolescenti del centro diurno della Asl per avvicinarli al mondo dello sport e, in particolare, del nuoto.