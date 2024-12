ALLUMIERE - La Contrada Burò si prepara a dar vita oggi alla prima edizione della Festa di Martino. Da anni i bianconeri durante l'estate organizzano la "Sagra del vino" e in ognuna delle serate registrano il sold out. Sulla scia di questa riuscita manifestazione che richiama così tanta gente da tutto il comprensorio, tutta la Contrada del Burò ha sposato l'idea proposta dal Gruppo dei Festeggiamenti.

Oggi pomeriggio nella piazzetta dietro la centralissima piazza della Repubblica (dietro il Caffè Centrale) si terrà la Festa in onore di San Martino, il santo celebrato l’11 novembre. Il presidente Amedeo Mariani e tutta la Contrada Burò invitano tutti ad un imperdibile pomeriggio da vivere in allegria in compagnia. Saranno distribuiti panini con succulente salsicce locali cotte rigorosamente sulle griglie; inoltre verranno preparate e distribuite le caldarroste con una marcia in più: verranno utilizzate, infatti, le castagne gentiline di Allumiere.

Ogni anno alla Sagra del vino del Burò vanno letteralmente a ruba le ciambelle fritte: anche durante questa festa verranno preparate e fritte dalle eccezionali cuoche queste eccezionali ciambelle, una vera estasi per le papille gustative. Scorreranno poi fiumi di vino dei produttori locali di Allumiere: Matteo Mocci, Emiliano Sgamma e Tommaso Vernace.

"Ad accompagnare il tutto - spiegano dalla Contrada Burò - avremo musica, giochi popolari, poesie declamate dall’Associazione Poeti di Allumiere (Apa), ma soprattutto vi garantiamo che ci sarà tanto tanto divertimento. Vi aspettiamo tutti presso piazza Antonio Gramsci, domenica 12 novembre a partire dalle ore 16.30"

