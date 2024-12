CIVITAVECCHIA – La Consulta delle Donne di Civitavecchia inaugura una nuova biblioteca nella sua sede di via Fusco. L'evento, che si terrà domani 3 ottobre alle 16:30, vedrà la partecipazione della pittrice Maria Grazia Bartolini, che presenterà la sua personale, offrendo ai presenti un'occasione unica per apprezzare il suo talento artistico.

Durante l'inaugurazione, i bambini dell'ARCI San Gordiano saranno coinvolti in una lettura speciale della storia di Mirabella, la giovane eroina di "Encanto". Un momento pensato per avvicinare i più piccoli al mondo della lettura e della fantasia.

L'ingresso è libero e, al termine dell'evento, sarà offerto un buffet. Un appuntamento culturale imperdibile, che contribuisce alla crescita della comunità locale.

«Una piccola biblioteca – ha spiegato il presidente della Consulta Amelia Ciampa – che intende essere del territorio, non è specifica per le donne ma aperta a tutti con i libri che tra l'altro ci stanno donando numerose persone. Si tratta di libri di narrativa e fumetti. La biblioteca può essere un momento di incontro, fare corsi, presentazioni di libri e fumetti e quindi aggregare giovani e adulti». Un punto di incontro per stare insieme e dialogare.

©RIPRODUZIONE RISERVATA