FIUMICINO - La città di Fiumicino è protagonista in questi giorni delle nuove serie tv targate Rai dedicate in particolare ai giovani: “Noi siamo leggenda” e “Un Professore 2”. Su Rai Due sta andando in onda la serie teen “Noi siamo leggenda” con protagonisti tanti giovanissimi attori particolarmente amati dagli adolescenti come Nicolas Maupas, Giacomo Giorgio, Valentina Romani, protagonisti indiscussi della fiction “Un Mare Fuori”, insieme con Ettore Bassi, Claudia Pandolfi e Giulio Pranno. Il regista Carmine Elia, insieme con la società di produzione cinematografica Fabula Pictures, si sono avvalsi della collaborazione della Commissione Cinematografica della Città di Fiumicino, e del suo direttore Alessandro De Nitto, per la scelta di alcune location emblematiche dell’intera vicenda. In particolare la scuola superiore frequentata dai ragazzi che è stata l’I.I.S. Paolo Baffi di Fiumicino. La struttura, infatti, ha ospitato, lo scorso anno, per alcuni giorni il cast e la troupe della fiction. La scuola è facilmente riconoscibile sia negli esterni che negli spazi interni, in particolare i corridoi, le aule e la palestra. La stessa Commissione ha collaborato con l’agenzia di casting che si è occupata della ricerca delle comparse presenti durante le scene nell’istituto superiore e la maggior parte di esse provengono dalla stessa scuola e sono giovani del territorio, i quali si sono cimentati nelle loro prime esperienze nel mondo del cinema. “Noi siamo leggenda” è la storia di cinque ragazzi che all’improvviso scoprono poteri straordinari, navigando nel mare dell’adolescenza tra paure e speranze. Altra fiction di successo in onda su Rai Uno con Fiumicino protagonista è “Un Professore 2”, la serie tv, giunta alla seconda stagione, con Alessandro Gassman e Claudia Pandolfi e la regia di Alessandro Casale. Infatti la casa di Gassman, alias il professore Dante Balestra, è nel territorio di Fiumicino, tra Aranova e Torrimpietra. Grazie alla collaborazione della Commissione Cinematografica per la realizzazione delle riprese, realizzate la scorsa primavera, sono state scelte ulteriori location del territorio ed alcune delle arterie principali di Aranova, dove la troupe è stata impegnata in diversi camera car. La Commissione Cinematografica ringrazia l’Amministrazione Comunale, tutti gli uffici del Suap e l’Assessore alle Attività Produttive Raffaello Biselli per la proficua collaborazione instaurata al fine di promuovere sempre di più la Città di Fiumicino quale set ideale di film, fiction, documentari e video musicali.