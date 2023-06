FIUMICINO - E’ tutto pronto per la Festa Patronale della Parrocchia Stella Maris di Fiumicino-Lido del Faro, che torna dopo tre anni e l’emergenza pandemica. Dal 14 al 18 giugno, secondo il programma tracciato dal parroco P.Sergio De Angelis e dal Comitato Festeggiamenti, appuntamenti di devozione alla Madonna Stella Maris e cinque serate di spettacoli caratterizzeranno l’evento. «Con tanta gioia ed entusiasmo, iniziamo di nuovo i festeggiamenti in onore della Vergine Stella del mare – sottolinea p. Sergio -. L’augurio più bello che sia un momento intenso di vita comunitaria vissuto nel nome del Signore sotto la protezione di Sua Madre. Con entusiasmo, sono tornato a Fiumicino dopo tanto tempo e con gioia incontro vecchi amici e fratelli di tanti anni vissuti insieme: grazie di cuore perché la festa sarà un occasione per dirci quanto è significativo ed importante camminare insieme. Non siamo soli ed il Signore ci accompagna e la Vergine ci aiuta. È desiderio subito dopo la festa poter concretizzare un centro estivo in parrocchia per i bambini: stiamo cercando collaboratori e potrebbe essere un’occasione di aiuto per le famiglie. Grazie di cuore al Comitato festeggiamenti ed a quanti collaborano e ci sostengono». Dopo la solenne messa d’apertura all’aperto martedì 13 giugno alle 20, seguita alle 21 dalla Processione in Fiaccolata, dal 14 al 17, ci saranno, sempre alle 18, quattro giorni di appuntamenti di preghiera e preparazione alla Festa, con giovedi 15 un Ricordo speciale del compianto parroco, P.Bernard Atendido, ad un anno dalla scomparsa. Domenica 18, al termine della Messa delle 17.30, la Sacra Immagine della Madonna andrà di nuovo in solenne processione lungo le strade e sarà poi imbarcata su un’unità della Capitaneria di Porto di Roma sulla Fossa Traianea (il canale navigabile), per la benedizione al porto, alla città, ai fedeli ed ai pescatori.

Illuminate a festa, via Giorgio Giorgis e viale delle Meduse, dove sarà posizionato il palco, ospiteranno i vari momenti della Festa.

Gli spettacoli serali sul palco si svolgeranno da mercoledì 14 a domenica 18: apertura il 14 con lo spettacolo teatrale “Il Matrimonio perfetto” proposto dalla compagnia I Proloquaci. Giovedì 15 a ritmo di danza, teatro e musical, con ”Under the Sky”, lo spettacolo della Scuola di danza Thru Ballet, introdotto, come prologo, dal Coro della Croce Rossa di Fiumicino. Venerdì 16, dalle 18 alle 19, in “gemellaggio” con la Festa Patronale ci sarà, sul canale navigabile e fino alla foce, l’arrivo del “2° Fiumicino Paddling Festival”, la discesa a pagaia sul Tevere, con la sfilata di canoe ed imbarcazioni. Alle 18.45 il raduno per il 5° Cicloraduno comunitario ‘’Memorial P.Alberico Papi’’ per le strade di Fiumicino, per bambini, ragazzi, giovani e famiglie, con estrazione di premi a sorpresa tra tutti i partecipanti. Alle 21 Gli Stornell’Attori di Roma: una serata con la cultura e le tradizioni di Roma attraverso le sue canzoni, l’atmosfera di allegria e di divertimento che caratterizzano le feste popolari romane. Sabato 17, dalle 18 alle 21, animazione, stand e giochi per bambini, ragazzi e famiglie con gli animatori dell’Associazione Il Flauto Magico Alle 21.15 il liscio, i latini ed i balli di gruppo dell’orchestra spettacolo “Miry Band”. Domenica 18 alle 21 il Concerto della Venditti Tribute Band-Tributo ad Antonello, con i successi del grande cantautore romano. Il live precederà, alle 23, lo l’estrazione della lotteria: primo premio una settimana di vacanza in un villaggio a Basilicata Mare, per due persone. Accanto agli spettacoli, ci saranno altri momenti aggregativi, un mercatino con stand su viale delle Meduse, le giostrine per i bambini nel campo sportivo parrocchiale, la Pesca di beneficenza con premi a sorpresa nel salone teatrale, curata dal gruppo Scout Agesci Fiumicino Isola Sacra, ed i food truck gastronomici, con tavolini all’aperto, dove poter cenare ogni sera.

Nel campo parrocchiale le giostre per bambini

Il programma religioso: martedì 13 giugno, ore 20 Solenne S.Messa all’aperto ore 21 Solenne Processione inaugurale in Fiaccolata con la Sacra Immagine di Santa Maria Stella Maris. Percorso: Via Giorgio Giorgis – Via Porto Romano – Via Portico Placidiano – Via Torre Alessandrina – Via Tempio della Fortuna – Viale delle Meduse. Mercoledì 14 giugno re 18 S.Messa, Giornata degli Anziani e Malati. giovedì 15 giugno re 18 S.Messa Giornata in memoria dei cari defunti – Ricordo speciale di P.Bernard Atendido ad un anno dalla scomparsa. Venerdì 16 giugno ore 18 Adorazione Eucaristica davanti alla Madonna Stella Maris sabato 17 giugno ore 18 S.Messa Festa delle Famiglie ed Anniversari di nozze domenica 18 giugno Festa Patronale S. Messe ore 8.30 – 10.30, ore 17.30 S.Messa solenne. A seguire solenne Processione con la Sacra Immagine di Santa Maria Stella Maris, accompagnata dalla Banda Musicale della Pro Loco di Fiumicino. Percorso: v.delle Meduse-v. T.della Fortuna- V. Arsia – via Pammachio – viale Traiano – Darsena – Rientro in parrocchia: v.Giorgio Giorgis Imbarco e sbarco della Sacra Immagine della Madonna a ridosso della passerella pedonale su viale Traiano – rientro in parrocchia.