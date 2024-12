CIVITAVECCHIA – Slitta di una settimana la sfilata di Carnevale causa maltempo. La comunicazione ufficiale è arrivata poco fa, la preoccupazione c’era ma come ogni anno era tanta anche la speranza di una giornata di bel tempo per festeggiare la 26^ edizione di “Io Faro Carnevale”. Tutto rinviato a domenica 18 quando sei carri, diverse centinaia di partecipanti di tutte le età, due bande, e tantissimi volontari scenderanno in campo per regalare alla città una giornata di festa. Partenza alle 15 dalla Mediana, per arrivare fino a viale Garibaldi. Il tema di quest’anno, ben rappresentato nel manifesto realizzato dallo studente della VA del Liceo Artistico, Davide Re – premiato questa mattina in Fondazione Ca.Ri.Civ. – è la frase di Rodari: “Viva i coriandoli di Carnevale, bombe di carta che non fan male”.

