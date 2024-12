CIVITAVECCHIA – In migliaia in strada per la 26^ edizione di “Io Faro Carnevale”. Una tradizione che si rinnova e che ha chiamato a raccolta i civitavecchiesi che, come ogni anno, hanno risposto in tanti.

Sei carri, centinaia di figuranti e tanti tanti coriandoli e stelle filanti hanno riempito la città dalla Mediana fino a viale Garibaldi, accolti da migliaia di persone distribuite su tutto il percorso tra musica, risate e gioia per grandi e piccini. Anche quest’anno un centro.

