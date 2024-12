CIVITAVECCHIA – Con una lettera indirizzata alla consigliera comunale Alessandra Lecis, all’assessore Vincenzo D’Anto e al sindaco Marco Piendibene, il giornalista Pietro Cozzolino ha avanzato una proposta per l'intitolazione di un’area pubblica recentemente riqualificata in via Achille Montanucci. Si tratta dello spazio antistante l'Istituto Comprensivo "Don Milani", dotato di nuovo arredo urbano, come fontanella, aiuole e panchine.

Cozzolino propone di intitolare l'area alle sorelle Corrada e Maila Benni, nate a Civitavecchia rispettivamente nel 1932 e 1936, figure di rilievo nell'ambito dell'insegnamento cittadino. Le due maestre hanno dedicato la loro vita all'educazione, iniziando dalle scuole serali per analfabeti, fino a insegnare nelle scuole elementari locali dopo il ritorno a Civitavecchia. Dopo aver vinto concorsi che le hanno portate a insegnare in Umbria, sono rientrate nella loro città di origine, dove hanno prestato servizio presso scuole come la primaria "Gianni Rodari" e l'IC "Don Milani".

«Due persone che rientrano con merito nella storia cittadina e che meritano questo riconoscimento», ha sottolineato Cozzolino, che è stato alunno di Maila Benni. L'area, grazie alla sua configurazione, potrebbe essere trasformata in un giardino accogliente e multifunzionale, ideale per attività didattiche all'aperto, offrendo così un nuovo spazio educativo al quartiere e non solo.