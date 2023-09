TOLFA - Molto partecipato a Tolfa "Occhio al diabete", un incontro altamente formativo promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con l'Adiciv e dedicato alla prevenzione del diabete. L'evento si è tenuto sabato scorso nei locali del Centro Anziani Als La Rocca e ha riscontrato un ottimo successo. I volontari dell'Adiciv sono stati impegnati senza sosta per effettuare gli screening finalizzati a valutare il fattore di rischio di insorgenza del diabete, che sono stati 84, di cui 51 donne e 33 uomini. A tutti è stata misurata la pressione, la glicemia e sono stati valutati peso, altezza e misure del giro vita, sono poi stati sottoposti a un questionario studiato appositamente per la valutazione del rischio diabete. Al termine dello screening a 16 donne è stato riscontrato un alto rischio; a 15 donne un rischio medio e a 14 basso; per quanto riguarda gli uomini 10 sono risultatia rischio alto, 9 a rischio medio e 14 a rischio basso. Soddisfazione per la riuscita dell'evento Sandro Luciano, presidente dell'Adiciv: "Il successo di queste iniziative è sempre frutto della collaborazione: ritengo doveroso ringraziare la cittadinanza del Comune di Tolfa per la sensibilità dimostrata; un ringraziamento va poi a tutti coloro che hanno contribuito alla sua organizzazione a partire dalla sindaca di Tolfa Stefania Bentivoglio, l’assessore Alessandro Tagliani, Daniela Cedrani (Presidente del Centro Anziani), Stefano Del Mistero (della CRI) e tutti i suoi collaboratori, i volontari dell’A.DI.CIV., il dottor Graziano Santantonio (responsabile della Diabetologia della ASL Roma4). Ringrazio inoltre la dottoressa Cristina Matranga (Direttore Generale della ASL RM4) che ha sempre condiviso queste nostre iniziative, la dottoressa Gabriella Sarracco (Presidente della Fondazione Cariciv) e il dottor Fabrizio Gaudenzi (direttore della BCC agenzia di Civitavecchia) per il sostegno ricevuto”. L'assessore Alessandro Tagliani a nome dell'amministrazione comunale ha ribadito l’apprezzamento all’Adiciv per aver proposto un’iniziativa “fondamentale per la cittadinanza, organizzata peraltro benissimo e che sicuramente sarà a breve ripetuta, in primis nella frazione di Santa Severa nord”.