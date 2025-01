CIVITAVECCHIA – L’ultima conviviale del Rotary Club Civitavecchia, tenutasi nella suggestiva cornice dell'Hotel San Giorgio, ha offerto un’importante occasione di confronto su tematiche di grande attualità, come la logistica intermodale e la cybersicurezza. L’incontro, caratterizzato da un forte spirito di collaborazione e dibattito, ha visto la partecipazione di ospiti di rilievo, tra cui l’assessore regionale alla formazione Girolamo Turano, il professore Paolo Poletti e l'amministratore delegato di It Core, Douglas Sivieri.

Durante la serata, i relatori hanno offerto interessanti spunti su come l'innovazione tecnologica possa trasformare il settore della logistica e migliorare la sicurezza digitale delle infrastrutture. Il presidente del Rotary Club Civitavecchia, Luca Grossi, ha sottolineato l'importanza di questi incontri per mantenere il club un punto di riferimento nella promozione di temi rilevanti per lo sviluppo del territorio.

«Uno dei nostri obiettivi è favorire il dialogo tra cittadini, istituzioni, imprese e il mondo accademico per costruire un futuro all'insegna dell'innovazione e della crescita sostenibile» ha dichiarato Grossi. Questi eventi, ha aggiunto, permettono di ampliare la rete di contatti e conoscenze, fondamentali per affrontare le sfide globali e locali.

Tra i temi toccati durante la serata, il master in Logistica, Intermodalità e Infrastrutture verso la Digitalizzazione e l’Economia Circolare del Consorzio Universitario di Civitavecchia è stato presentato come un’opportunità per la formazione avanzata in un settore in continua evoluzione.

Alla conviviale ha partecipato anche Gabriella Sarracco, presidente del Consorzio Universitario di Civitavecchia, che ha lodato il Rotary per il costante impegno nel creare occasioni di crescita e scambio di idee tra diversi attori del territorio.

L'incontro ha confermato il Rotary Club Civitavecchia come un centro per la riflessione su temi strategici, dimostrando la volontà di costruire un futuro che coniughi tradizione e innovazione, rafforzando la comunità locale e creando sinergie con i protagonisti del cambiamento.