SANTA MARINELLA – Si è conclusa con un grande successo di partecipanti, la festa più colorata dell'anno, cioè il carnevale, che si è tenuta nell'aula consiliare del Comune di Santa Marinella.

Con l'iniziativa "Carnevali..amo", la casa comunale, è stata invasa da tantissimi bambini con i loro genitori che hanno offerto una vera e propria esplosione di allegria, colori, sorrisi, emozioni e creatività. Spettacoli, sorprese, giochi e tanto intrattenimento, hanno animato il pomeriggio uggioso dei piccoli cittadini che hanno raggiunto via Cicerone indossando la loro maschera preferita.

L'iniziativa, promossa dal sindaco Pietro Tidei e dall'assessore alla cultura Gino Vinaccia, è stata organizzata con l'intento di far divenire la sede comunale cornice di eventi, che non siano soltanto legati alla politica, bensì che possano coinvolgere il territorio, come nel caso del Natale Solidale, rallegrando e regalando momenti di spensieratezza e divertimento alle famiglie e ai bambini del territorio, ovvero il futuro di Santa Marinella.

