CIVITAVECCHIA – Per il secondo anno consecutivo, nei mesi di luglio ed agosto, i ragazzi de “Il Timone Aps” hanno avuto la possibilità di usufruire della colonia estiva dei Marinai d’Italia di Civitavecchia, trascorrendo ben due giornate a settimana all’interno di una realtà particolarmente positiva ed

accogliente.

«Un regalo prezioso quello che abbiamo ottenuto anche quest’anno – dichiara il presidente Manola Camilletti - perché il mare rappresenta una fonte di benessere inestimabile. Per questo siamo a ringraziare lo stabilimento nelle persone del presidente Romano Angeloni, del vice presidente Ugo Palluco, del segretario Maurizio Pitrolo e di tutto il consiglio direttivo composto da Vincenzo Ferro, Fernando Ferluca, Cesare Morucci, Rino De Fazi, Lamberto D’Alessandro e Umberto Primiero per aver accolto la nostra richiesta ed averci aperto le porte di una colonia gestita in maniera impeccabile. Ad apprezzare la gentilezza con la quale siamo stati accolti, non solo il direttivo dell’associazione ma anche le famiglie dei nostri ragazzi. Ovviamente il ringraziamento va anche alle nostre straordinarie volontarie che con grande entusiasmo hanno offerto la loro disponibilità per l’assistenza. L’augurio è di poter continuare una partnership che dà valore all’amicizia e alla solidarietà».