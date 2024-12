CIVITAVECCHIA – Tutto pronto per la grande serata “La notte delle meraviglie”, culmine di una gara di solidarietà organizzata dal Rotary club di Civitavecchia a favore dell’Adamo onlus. Si tratta di un’iniziativa organizzata come apice dell’importante gara di solidarietà, già in atto, a sostegno della nota associazione che da anni si occupa dell’assistenza ai malati oncologici del territorio. La serata, sotto la direzione artistica di Maria Letizia Beneduce, vedrà ospiti d’eccezione dal mondo della musica - come ad esempio Le Capinere - e del teatro come Maurizio Battista. Il presidente del Rotary club Matteo Di Bartolomeo e l’organizzatore dell’iniziativa Saverio Carrazza ricordano che c’è ancora tempo per donare a favore dell’associazione prima della serata del 9 dicembre, che si terrà presso il terminal crociere, e invitano tutta la città a partecipare a questa bella gara di solidarietà. Chi vuole donare può contattare la mail istituzionale del Rotary info@rotaryclubcivitavecchia.org e i soci daranno indicazioni su come procedere. La gara di solidarietà a favore dell’Adamo si concluderà il primo dicembre. La Notte delle meraviglie sarà il momento del grande festeggiamento del risultato ottenuto a favore di una delle realtà più belle del territorio.

