TARQUINIA - È stata individuata l’azienda che produce panpepato da inserire nei Pat. La ricerca era stata lanciata i primi di agosto dall’Università Agraria di Tarquinia che recentemente ha annunciato via social la buona notizia di aver individuato il produttore, sul cui nome mantiene ancora il riserbo.

«Nei giorni scorsi - affermano dall’ente di via Garibaldi - era stato diramato l'avviso che stavamo cercando un’azienda tarquiniese con le seguenti caratteristiche: che fosse attiva da oltre 25 anni; che producesse il panpepato; e che ne volesse svelare la ricetta. L'obiettivo? Provare ad accreditare questo dolce delizioso tra i Prodotti agroalimentari tradizionali. Ovviamente parliamo del panpepato tarquiniese, con le sue peculiarità, non del panpepato classico fatto un po’ nel centro Italia». «Ebbene - annunciano dall’Agraria - abbiamo trovato l'azienda perfetta. Ma per ora non vi diciamo di più».

Il consigliere Fabio Gagni ha già preso contatti con l'Agenzia regionale deputata ed ha avviato l'iter di segnalazione. I prodotti agroalimentari tradizionali italiani (Pat) sono prodotti inclusi in un apposito elenco, istituito dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaf) con la collaborazione delle Regioni. L'aggiornamento e la pubblicazione annuale dell’elenco sono a cura del Ministero che ha anche il compito di promuoverne la conoscenza a livello nazionale e all'estero».

