CIVITAVECCHIA – Con la proclamazione dei vincitori del concorso online “Il Mio Presepe”, cala il sipario sulla programmazione natalizia 2024 organizzata dalla Pro Loco cittadina. L’iniziativa, pensata per mantenere viva la tradizione del presepe, ha riscosso grande successo, attirando numerosi partecipanti, alcuni dei quali da fuori regione. Oltre all’invio di foto e video, i concorrenti hanno manifestato il loro apprezzamento per l’originalità dell’idea, contribuendo a creare un clima di autentico spirito natalizio.

In totale sono state considerate valide 21 immagini, che hanno dato vita a una vera e propria “gara” di like e complimenti. Il presepe di Vincenza Colamarino ha conquistato il maggior numero di consensi, aggiudicandosi il primo posto, seguito da quello di Luana Ferri e di Fabrizio Gaudenzi, rispettivamente seconda e terzo classificato.

«È stato bello constatare lo spirito natalizio con cui alcuni concorrenti hanno partecipato – rivela la Presidente della Pro Loco, Maria Cristina Ciaffi –. Alcuni mi hanno contattata personalmente per raccontarmi i particolari della realizzazione del loro presepe, il materiale utilizzato e il coinvolgimento dell’intera famiglia. Con tutto il Direttivo siamo veramente soddisfatti dell’ottima riuscita delle iniziative messe in campo per il Natale 2024. Iniziamo il nuovo anno con rinnovata energia, pronti a cogliere le opportunità e le sfide che si presenteranno».

Oltre ai premi destinati ai tre vincitori, la Pro Loco rilascerà un attestato di partecipazione a tutti i concorrenti, accompagnato dai ringraziamenti per aver contribuito a rendere speciale questa edizione natalizia. L’iniziativa “Il Mio Presepe” si è dunque rivelata un modo efficace per unire la comunità locale attorno a una tradizione che, pur restando fortemente legata al passato, riesce ancora a coinvolgere e appassionare grandi e piccoli.