CIVITAVECCHIA - Si terrà l’8 marzo “Il falò delle parole” organizzato dal gruppo di lettura ‘Pagine di cioccolata’ per celebrare la Giornata Internazionale della donna. Ancora una volta un’importante iniziativa delle donne e per le donne organizzata e coordinata da questa realtà letteraria cittadina. Durante l’evento si darà lettura ad aforismi di donne che hanno lasciato un segno nella storia con le loro opere, i loro pensieri, le loro azioni e la loro stessa vita. Ad aver scelto gli aforismi e a leggerli durante la manifestazione saranno molte associazioni e realtà del territorio che si occupano di cultura, arte, sport e formazione.

“Sarà un grande cerchio di condivisione, ricordo e rafforzamento di messaggi che ci hanno lasciato donne. Gli aforismi, scritti e bruciati come in un rituale che ne fissa l’idea, sono stati scelti dalle diverse realtà che parteciperanno alla manifestazione. Saranno tanti e molto significativi” dichiara Caterina Battilocchio del gruppo di lettura Pagine di Cioccolata. “Abbiamo avuto una risposta molto sentita da parte di tante associazioni che lavorano sul territorio. La cultura anche stavolta sarà occasione di condivisione di idee e tematiche importanti ” dichiara Annalisa Concetti del Gruppo di lettura Pagine di cioccolata.

Appuntamento per tutti venerdì 8 marzo alle ore 17 presso il Parco Spigarelli.

©RIPRODUZIONE RISERVATA