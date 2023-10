TARQUINIA - Il DiVino Etrusco di Tarquinia, grazie al gemellaggio enogastronomico tra Tarquinia e Volterra sancito lo scorso anno, approda a Volterragusto nel Chiostro al Teatro Persio Flacco. La rassegna nasce dall’idea di ricostituire tramite il vino il legame tra le dodici città Etrusche anticamente confederate nella Dodecapoli. I vini di una selezione di cantine di Volterra, Arezzo, Bolsena, Cerveteri, Chiusi, Cortona, Orvieto, Perugia, Piombino, Tarquinia, Veio, Vulci si riuniranno in un banco d’assaggio e in degustazioni guidate da Carlo Zucchetti, l’enogastronomo con il cappello, per ricordare la comune matrice culturale Etrusca di questi luoghi che si esplica nella continuità dell’allevamento della vite e della coltivazione dell’olivo. Fino a domani, mercoledì 1° novembre, Teatro Persio Flacco – Volterra dalle ore 12 alle 18 saranno presenti le cantine Tarquinia: Azienda Agricola Anna Elisei, Azienda Agricola Tosoni, Casale Poggio Nebbia - Agriturismo, Azienda Vitivinicola Etruscaia, Azienda Muscari Tomajoli, Tenuta Sant'Isidoro, Azienda Agricola Andrea Giorgini Santa Maria, Az. Agr. Valle del Marta; Arezzo: Buccia Nera Winery, Fattoria di Gratena, Rasenna in Tuscany Azienda Agricola Bio Tarazona; Bolsena: Terre di Semia, Villa Puri; Cerveteri: Azienda Agricola Lopes, Cantina Belardi, Società Vinicola Fratelli Onorati, Tenuta Tre Cancelli, Valle del Canneto; Chiusi: Colle Santa Mustiola, Il Roglio Cantina, Azienda Agricola Nenci; Cortona: BARACCHI WINERY, Fabrizio Dionisio, Fattoria Cantagallo, Tenuta Montecchiesi Dal Cero; Orvieto: Arcadia, Argillae, Cantine Neri, Cantina Custodi, Decugnano dei Barbi, Azienda Agricola Palazzone, Tenuta le Velette; Perugia: Cantina Goretti; Piombino: Podere Nannini, S. Agnese Sangiusto, Torre di Baratti, Veio, Terre del Veio Volterra: Podere Il Mulinaccio, Podere Marcampo, Tenuta MonteRosola; Vulci: Azienda Agricola Bio Lotti, La Trusca, Cantina Simoncini.

