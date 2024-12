CIVITAVECCHIA – In occasione dell’evento Percorsi del Gusto, promosso dal Comune di Civitavecchia, Eatruria ha organizzato un convegno di successo presso il ristorante My Lord, concentrato sul ruolo della tradizione gastronomica come leva strategica per lo sviluppo locale.

L'iniziativa ha evidenziato il valore delle eccellenze culinarie del territorio e l'importanza di promuoverle attraverso innovazione e marketing. Sergio Aversa, portavoce di Eatruria, ha sottolineato come la gastronomia locale possa essere un forte richiamo per i visitatori, ma servono politiche mirate per valorizzare queste risorse. Ha anche ribadito l'importanza di sfruttare le nuove tecnologie per raccontare al mondo la cultura culinaria di Civitavecchia e dintorni.

Il convegno, moderato da Stefano De Paolis dell'Azienda Gattopuzzo, ha visto la partecipazione di figure rilevanti del settore agricolo e istituzionale. Marco Federici e Glauco Zannoli della Cooperativa Pantano di Tarquinia hanno parlato dell'importanza dei grani locali e della loro trasformazione in prodotti come la Pasta Etruschella, apprezzata dai turisti.

Il Sindaco di Tarquinia, Francesco Sposetti, ha posto l'accento sulle sinergie territoriali, mentre l’On. Emanuela Mari ha ricordato le opportunità di sviluppo offerte dai fondi europei. Anche rappresentanti delle istituzioni di Civitavecchia, come gli assessori Enzo D’Antò, Stefania Tinti e Piero Alessi, hanno presentato le iniziative per valorizzare il territorio in collaborazione con i comuni vicini.

Durante la serata, sono stati discussi progetti come l’Olio di Traiano, presentato dalla Vicepresidente dell’Università Agraria di Civitavecchia, Damiria Delmirani, attraverso una visita virtuale degli uliveti del Mandrione, offerta dall’agenzia Creative Web Studio.

Il convegno si è concluso con una degustazione a cura dello chef Claudio Scipione del Ristorante My Lord, che ha proposto piatti della tradizione reinterpretati con prodotti locali, tra cui la Pasta Etruschella e la Zuppa di Pesce Civitavecchiese. A completare il tutto, i dessert dell’Agrichef Serena Anniballi.