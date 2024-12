SANTA MARINELLA – Da questa sera e fino al 7 gennaio, il castello di Santa Severa si vestirà a festa, accompagnando i visitatori in un borgo suggestivo, tra realtà e fantasia, un luogo da fiaba tutto da scoprire il Villaggio di Natale. Un’atmosfera magica e gioiosa per visitatori di tutte le età, che potranno immergersi in un viaggio fantastico nelle emozioni delle feste, attraverso installazioni luminose, spazi di gioco e di creatività, spettacoli circensi, teatrali e musicali, laboratori artistici e di fantasia, mercatino dell'artigianato e di prodotti locali e natalizi, un’area area food and beverage e la meraviglia di attraversare il castello di Santa Severa splendidamente addobbato per le festività natalizie. La proposta è pensata per animare le festività natalizie e per offrire a tutti un’animazione di alta qualità, continuativa ed un luogo riconoscibile dove trascorrere tante giornate di condivisione e sul quale poter contare durante le vacanze natalizie. L’organizzazione e la supervisione delle attività del Villaggio del Natale sono a cura di LazioCrea con la programmazione artistica di MM Idea e il progetto è promosso dalla Regione Lazio in collaborazione con l’assessorato alla cultura, la Direzione regionale Ambiente, la Riserva Naturale di Macchiatonda e Monumento Naturale di Pyrgi, d’intesa con MiC, il Comune di Santa Marinella e Coopculture. Nel piazzale delle Barrozze, sarà allestito un caratteristico Mercatino di Natale dove i visitatori potranno passeggiare avvolti nella straordinaria atmosfera creata dalle tante suggestive casette di legno sapientemente decorate da mille luci e colori. All’interno del castello, nei saloni della Manica Lunga, grandi e bambini potranno vivere l’emozione di scoprire la casa di Babbo Natale. Una casa calda, dove si respira l'atmosfera dell'attesa, del desiderio, del sogno e del mistero che avvolge appunto il Natale. Il visitatore, adulto e bambino, sarà condotto in un viaggio attraverso le emozioni e sensazioni genuine e magiche che il Natale evoca in ognuno di noi.

