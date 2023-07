CIVITAVECCHIA – Nuova allerta meteo della Protezione civile, che per quanto riguarda le prossime ore mette in guardia gli italiani sui pericoli del caldo eccessivo.

Allerta arancione di livello 2 sia ieri che oggi, per quanto riguarda Civitavecchia: una minima di 27 gradi a partire dalla mattina, per arrivare a una temperatura di 33 gradi nel primo pomeriggio e a una massima di 37 gradi.

Oggi la situazione potrebbe anche peggiorare: previsti 28 gradi alle 8 del mattino, 35 gradi alle 14 e addirittura 38 gradi percepiti come temperatura massima. In presenza di condizioni meteorologiche in grado di avere effetti negativi sulla popolazione, si raccomanda massima prudenza soprattutto alle persone fragili, agli anziani e per quanto riguarda i bambini.

Allerta livello 3 di colore rosso, invece, per domani. Attesi 28 gradi la mattina, con le temperature destinate a salire a 33 gradi nel primo pomeriggio, con una massima percepita di 37 gradi. Il Ministero della Salute e la Protezione civile ricordano che siamo in presenza di condizioni ad elevato rischio per la salute.

©RIPRODUZIONE RISERVATA