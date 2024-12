CIVITAVECCHIA – Diciotto anni e non sentirli. Il Bar Gelateria Artigianale Millennium oggi ha spento le candeline, alla presenza di amici e clienti della titolare Valentina Focone.

Sorrisi e ricordi in via Cialdi: per tutto il giorno sono state ripercorse le tappe di un viaggio lunghissimo, fatto di sacrifici, sudore, fatica, ma anche di grandi soddisfazioni.

In un’epoca in cui gli esercizi commerciali chiudono pochi mesi dopo la loro apertura, trovare un bar che porta avanti ininterrottamente la propria attività da diciotto lunghi anni, è cosa rara. Il Millennium c’è riuscito, servendo alla sua clientela un gelato eccezionale e offrendo ogni giorno tanta cordialità e disponibilità.