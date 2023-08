ALLUMIERE - Si è svolto martedì sera nell'aula consigliare di Allumiere un incontro tra l’amministrazione comunale, l’associazione delle Contrade ''Agostino Chigi" e alcuni rappresentanti delle sei Contrade di Allumiere. Durante la riunione l'architetto Maria Luisa Taranta ha spiegato le motivazioni che l'hanno portata a presentare il bozzetto che poi è stato scelto per essere il Cencio dell'edizione 2023 del Palio delle Contrade. Questo 57esimo “Cencio”, come ha spiegato la stessa Maria Luisa Taranta, sarà stilisticamente in parte diverso dagli altri e verrà presentato la sera del 15 agosto in piazza della Repubblica e, alla presenza di tutti Contradaioli, dal balcone del palazzo Comunale verrà esposto e spiegato. La presidente dell’associazione delle Contrade ''Agostino Chigi'', Tiziana Franceschini, ha spiegato che "il Cencio per le Contrade rappresenta la vittoria, un importante riconoscimento che merita il giusto spazio e il giusto peso". La bravissima architetta Maria Luisa Taranta, che ha realizzato alcuni dei Cenci delle passate edizioni del Palio delle Contrade, ha spiegato che: "La vera sfida nel realizzare il Cencio dell'edizione 2023 è stata quella di ''calare'' il tema, difgicile e allo stesso tempo interessante, nella realtà locale. Ero convinta che il Cencio del 2019 dedicato a Leonardo, sarebbe stato il mio ultimo lavoro legato questo tipo di esperienza, invece, quando ho letto il tema, ho sentito subito il richiamo dell’universo Palio, forse perché con il Dna il pensiero è andato immediatamente a mio padre, il mio primo maestro, che mi ha trasmesso la passione per la pittura e mi ha sempre incoraggiato su questa strada, dandomi anche consigli e preziosi suggerimenti. Ho ricominciato il mio rituale del Cencio, che mi porta a dipingere in una stanza precisa della mia casa di Allumiere, tra notti insonni e caffè". A chiudere l'incontro è stato il sindaco Luigi Landi che, tra le altre cose, ha ricordato la presentazione del "Trailer del 57° Palio delle Contrade", che sarà proiettato venerdì alle ore 23, in piazza della Repubblica e ha poi invitato tutti in piazza la stessa sera per lo spettacolo di Andrea Perroni "La Fine del Mondo".

