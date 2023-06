CIVITAVECCHIA – «Il primo ringraziamento va a tutti i partecipanti presenti alla inaugurazione.

Doveroso ringraziamento, sperando di non dimenticare nessuno, in ordine cronologico, dall’inizio di questa nuova avvincente avventura va al Diacono Fabrizio Giannini che, unitamente a S.E. il Vescovo Gianrico Ruzza, promotore dell’Apostolato del mare in Italia e al Contramm. Filippo Marini hanno concordato di propormi la guida dell’associazione. Riunitasi l’assemblea, ringrazio i soci Stella Maris, in particolare a Luciano Schiano, (marittimo da sempre che mi ha incoraggiato ad accettare l'incarico) che hanno decretato all’unanimità la mia nomina e degli altri componenti del Consiglio direttivo (Dr. Fabio Corti tesoriere, Eleonora Jonathan Marro-Sacco Vice Presidente che, vivendo in Londra, ha già preso contatti e appuntamento con la sede Stella Maris UK)

Il Parroco della Cattedrale Don Cono che ci ha seguiti spiritualmente e fattivamente nell’allestimento dell’altare e del piccolo luogo che sarà dedicato a chiunque vorrà raccogliersi in preghiera, professando il proprio culto, a prescindere dalla nostra appartenenza alla religione Cattolica, Apostolica Cristiana,

Don Nimenya Leo che ha già dato la propria disponibilità per la partecipazione ai progetti che la Stella Maris ha già in cantiere ed in particolare alla celebrazione di funzioni religiose in lingua inglese e francese

Il Contrammiraglio Filippo Marini, che è stato fautore del progetto della nuova apertura Stella Maris, purtroppo uscente ma che ha avuto un ruolo predominante nel progetto di realizzazione dell’apertura della sede e il capitano di vascello Michele Castaldo, che lo sostituirà alla guida della Capitaneria e che ha già dato tutta la sua disponibilità per la prosecuzione del magnifico rapporto collaborativo che Stella Maris ha iniziato.

Il Capitano di Vascello Angelo Capuzzimato che ha rappresentato i comandanti purtroppo ieri impegnati in altro impegno istituzionale, e che insieme al Vescovo e al sottoscritto Presidente ha tagliato il nastro di apertura della sede confermando nel proprio messaggio augurale la collaborazione e l’apertura della Capitaneria ai progetti che Stella Maris intenderà realizzare.

Il comandante Pio Oliva, il Dr. Gianni Perticara a cui ho dato il tormento in questi giorni per la richiesta di ogni tipo di permesso, preziosi consigli e richiesta recapiti di tanti invitati di cui non ero in possesso, oltre al Presidente dell’Autorità Portuale Pino Musolino, che ci ha messo a disposizione l’Autorità Portuale per ogni necessità

Il Dr. Manuel Fabrizi per aver curato (e onestamente sotto incredibile pressione) le cartoline di invito e la diffusione di tutti gli inviti per la inaugurazione Stella Maris

In particolare voglio ringraziare la tenacia, la costanza e l’abnegazione di due ragazzi Floriano Di Giovanni e Francesco Cariolo che hanno svolto tutti i lavori all’interno della sede conciliando questo impegno con il proprio lavoro e impegnandosi anche nelle giornate festive

Innocenzo Marro, vero Deus ex machina di tutto, ma proprio tutto il back stage per arrivare all’inaugurazione, mio compagno di vita che mi segue e sostiene in ogni mia folle avventura

Il mio amico e collega Simone Giromini che mi ha supportato in studio per ogni scadenza ma soprattutto mia sorella Debora senza la cui collaborazione non avrei potuto rubare al mio lavoro di avvocato tempo prezioso.

Il Presidente Enrico Arcadi. Sergio Russo, Alessandro Risso, Pasqualino Monti, Pietro Monti, l'Ing. Valeria Arnos, il Direttore dell’Apostolato del mare e della Conferenza Episcopale Italiana, Don Bruno Bignami, che ci ha sostenuto e incoraggiato anche grazie all’operato di Roberta Cianchi per il disbrigo di tutte le pratiche burocratiche di inserimento della Stella Maris, il comandante Onorato Vincenzo, il Gen. D. Fabio Polli, il Ten. Col. Gian Pietro Vittori, il Diacono Massimo Franzi, Presidente Federazione Nazionale Stella Maris, che ha sede in Genova, cui la nostra Associazione è già aderente, Paola Molinari, famiglia Battilocchio Augusto e famiglia Cavallaro Pietro che ci hanno fatto pervenire via mail messaggi augurali di cui siamo particolarmente orgogliosi.

Ringrazio Ciro Guida che ha ottenuto tutti i permessi e coordinato, insieme a Biagio Coppola ed Ermes Sechi il suono delle sirene dei rimorchiatori al taglio del nastro e naturalmente il comandante Michele Ortolani.

Fabiana de Angelis che insieme a Simone Sangiorgi e Cristian Cristian Agozzino, gestori dell’attività ristorazione Strada e Fuoristrada hanno curato il delizioso rinfresco

Voglio ringraziare in anticipo artisti, anche di notevole calibro in ambito italiano ed europeo, che ci hanno dato disponibilità per la partecipazione ai progetti di spettacoli e attività culturali che la Stella Maris ha già presentato in Capitaneria, quali Juan Carlos Albelo Zamora, Olen Cesari, Enrico Giaretta, Peppe Piromalli e Alessandro Sparacino nonché professionisti che hanno già dato la loro disponibilità a partecipare alla realizzazione dello “sportello orientativo” che si occuperà di consulenze mediche, fiscali, legali, psicologiche, sostegno allo studio e tirocinio lavorativo quali il Dr. Sergio Fulvio , il Dr. Salvo Misseri, il Dr. Marco Corti, Roberta Galletta e tanti altri che hanno già aderito all’iniziativa

Da ultimi ma non meno importanti i ragazzi “Scout del mare” guidati da Mauro Marani, l’Associazione “Pianeta Mare” e Tony Grimaldi che hanno fatto pervenire all’Associazione Stella Maris le loro prime donazioni, simbolo di immediata collaborazione tra importanti risorse presenti sul territorio.

Ringrazio il Presidente Fondazione Cassa Risparmio, Gabriella Sarracco sempre vicina e disponibile ad ogni iniziativa e il Sindaco, amico e collega Ernesto Tedesco sia per la loro presenza alla inaugurazione sia per la disponibilità che hanno manifestato nel sostenerci nei progetti che intendiamo realizzare.

Ringrazio il Dr. Gianni Moscherini che tanto ha fatto per realizzare e portare il Porto di Civitavecchia ai livelli di cui oggi noi possiamo godere, e non a caso io ho soprannominato Ottaviano Augusto (…”Ho trovato una città di mattoni, ve la restituisco di marmo”).

Il quotidiano la Provincia, Civonline e Riccardo de Paola per le riprese e per la divulgazione della informazione con il messaggio augurale di Massimiliano Grasso. Ringrazio Luigi Contin per le riprese Drone e tutta la Protezione Civile capitanata da Arillo Valentino che ci hanno fornito beni di supporto indispensabile per far fronte alle avverse condizioni meteo che, comunque non hanno fermato il nostro lavoro. Come si dice … inaugurazione bagnata, inaugurazione fortunata.

Ed ora Buon lavoro a tutti!!!»

Il presidente di Stella Maris Aps

Roberta Sacco