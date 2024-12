CIVITAVECCHIA – I Ping Pong Alpha scrivono la storia dell’hip hop italiano e lo fanno colorandosi d’argento: la megacrew ha conquistato il secondo gradino del podio ai campionati mondiali della disciplina, il World Hip Hop Dance Championship, che si è appena concluso a Phoenix in Arizona, per la precisione negli Stati Uniti d’America. L’evento, con cadenza annuale, è il sogno di ogni ballerino di hip hop. È considerata la più importante competizione al mondo di danza hip hop, con la partecipazione di una media di 55 paesi da ogni continente. I Ping Pong Alpha, che hanno chiuso ogni fase preliminare nei primi tre posti, sono stati l’unica crew italiana o europea ad entrare nella rosa dei sette finalisti. Oltre all’energia, alla puntualità dei movimenti, degli scambi e delle acrobazie, ai Ping Pong Alpha sono state riconosciute l’estrema complessità e originalità delle coreografie. "È stato un percorso incredibile e siamo immensamente orgogliosi del risultato raggiunto - commentano i coreografi della crew - Il nostro lavoro e dedizione sono stati ripagati con questo straordinario successo". La megacrew Ping Pong Alpha nasce con l’ambizioso obiettivo di partecipare al World Hip Hop Dance Championship 2024 ed è la fusione di due crew: Ping Pong Pang (crew nata e cresciuta tra Tarquinia e Civitavecchia sotto la guida di Patrizio e Rachele Ratto) e gli Alpha, di Fiumicino, capitanati da Antonio Buonavoglia. È composta da 28 ballerini dai 13 anni in su, e la loro avventura fino al tetto del mondo non è arrivata per caso. Parole di apprezzamento sono state espresse dal sindaco Marco Piendibene: «Il gruppo ha portato il nome della nostra città alla ribalta internazionale, grazie per averci resi fieri di essere parte di questa comunità».