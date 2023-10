TOLFA - La past president della Fidapa di Tolfa, Giuseppina Esposito, dopo aver ceduto il testimone alla nuova presidente Adriana Adriani traccia un bilancio altamente positivo di questi anni in cui ha guidato l'associazione dando vita a infiniti eventi e attività e stringendo sinergie con vari esponenti del mondo culturale, dell'arte e con prestigiosi eventi. "Ho vissuto due anni di gioie e dolori, di intense soddisfazioni e di fuoriuscite dal gruppo che mi hanno fatto tanto pensare, di felicità appagante e di problemi associativi economici di una marea di gente che mi cercava e di socie che osservavano il mio operato spiega Giuseppina Esposito - di sindaci, di eventi a go-go, fiori finti e non, telefonate, messaggi, locandine, gite, visite guidate, gemellaggi, teatri, libri, donne dalle 1000 sfumature di virtù, medici, artisti, attori, registi, opinionisti, avvocati, politici, professori, professionisti, musicisti. Vorrei ringraziare in modo particolare Nellina Basile (referente internazionale della Fidapa) che mi ha instradata, indirizzata, aiutata, supportata. Mi ha dato consigli spassionati, mi ha fatto conoscere la "sorellanza vera" e tantissime personalità Fidapa sia nel nazionale che nell'internazionale. Mi ha organizzato il gemellaggio con l'Irlanda e me ne propone altri per il futuro alcuni già in programma altri in progetto. Ho preso il gruppo Fidapa di Tolfa con 23 socie e lo lascio con 28: sono fiera di tutte le "vecchie socie" che sono rimaste al mio fianco e delle "nuove socie entrate" sia perché abbiamo dato al circondario un' effetto di una Fidapa Tolfa di grande pregio. Come succede nelle migliori "famiglie" sono uscite alcune socie, ma noi Fidapa Tolfa abbiamo le spalle larghe ed una eccellente intelligenza che sa discernere. Buon anno di lavoro alla nuova presidente Adriana Adriani". La Esposito poi ripercorre i due anni da presidente Fidapa da quando nella cena delle Candele ci fu il passaggio della campana e delle consegne tra M.Anita Carminelli e Giuseppina; dopo pochi giorni lei e altre rappresentanti sono state ospite del passaggio della campana a Civitavecchia. Durante il suo mandato ha dato vita a eventi a scuola e altri pubblici per sensibilizzare i giovani sul femminicidio; ogni anno ha partecipato alla gara dei Presepi promossa da Generatio 90 “Il Villaggio Natalizio delle donne”. Veramente tanti e prestigiosi sono stati gli eventi letterari,altri di poesia targati Fidapa sotto la sua presidenza; annuale 8.3.22 Comune-Fidapa “evento di poesie al teatro La donna è poesia”. La presidente Esposito insieme ad altre socie Fidapa Tolfa sono state ospiti piu volte a Montecitorio dell'onorevole Alessandro Battilocchio. La presidente Esposito è stata attivissima nell'organizzare visite guidate in prestigiosi luoghi di cultura, a spettacoli teatrali. Grazie alla sua attività è riuscita a dar vita a Dingle del gemellaggio "passato&futuro" fra la Fidapa di Tolfa e quella di Dingle e fra il comune di Tolfa e quella di Dingle. Giuseppina è stata invitata con altre socie al Premio Letterario Campiello a Civitavecchia. Ha dato modo a molti scrittori di presentare le proprie opere: Ernesto Berretti, Antony Caruana, Guido Proli, Caringella e di Barra Caracciolo nella Chiesa di Cibona, evento letterario con Marchetti; evento letterario ad Allumiere al Camerale La congrega segreta con L. De Pascalis, R. Giordano, Cristiana Cerroni. Ha dato vita all'Apericena Con Delitto a Palazzo Celli e ha dato Borse di studio alle alunne eccellenti. Sono stati organizzati eventi medici e letterari con De Pascalis in Pinacoteca. Ha dato vita a Fashion, un evento letterario con 4 libri di Venceslai nella Chiesa di Cibona. Il gruppo di Tolfa è stato invitato a visitare il Cimitero Monumentale da parte della Comunità Ebraica di Roma per un evento religioso Ebraico. Ha ricevuto l'invito da parte dell’Avv. Piscitelli a partecipare ad un evento televisivo contro il femminicidio. Al Paddock è stato festeggiato lo scorso anno il decennale della Fidapa Tolfa con un evento letterario di Spanò e peperoncino. Molte le iniziative benefiche promosse dalla presidente Esposito. Lo scorso 23 gennaio ha dato vita con ka Fidapa Tolfa all'evento "La Giornata della Memoria" al Teatro Claudio con Finzi assessore alla Memoria della Comunità Ebraica di Roma, Terracina e con De Pascalis. La Esposito e le fidapjne sono state poi invitate a un evento letterario e di agricoltura a Melendugno Lecce. Ha promosso iniziative pubbliche e nelle scuole contro il bullismo. Sono state invitate ad un evento di poesie dalla Biblioteca Angelica Arcadia Roma. Giuseppina è alcune delegate hanno partecipato ai convegni nazionali della Fidapa e sono state invitate da Terracina e Moscati per visitare la Sinagoga, il Ghetto e il Museo. Il 14 aprile di quest'anno hanno dato vita all'importante evento medico "Sanità è donna" con 4 dottoresse al Polo Culturale; nello stesso periodo sono state ospiti a Roma del regista, autore, attore R. Giordano con La Nota di Dio al Teatro Tordinona. invito a Roma da parte del regista, autore e attore R. Giordano con Il 1 bacio al Teatro Tordinona. Da rilevare poi che la Esposito e le Fidapine hanno dato vita a un movimento turistico con un angolo a Tolfa di "Avventure nel mondo". Molti gli eventi medici promossi dalla Fidapa presieduta da Giuseppina Esposito; sono state invitate da parte dell’On. Regimenti alle Corsie Sistine a Roma all"Ospedale Santo Spirito in Saxia. A luglio sono state invitate ad un evento letterario in Campidoglio dalla Comunità Ebraica. La Fidapa con Giuseppina in questi anni ha lavorato sinergicamente col Comune e ha dato vita a mte iniziative di successo, fra cui Miss Drappo.