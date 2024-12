SANTA MARINELLA - A Carnevale, porte aperte al Comune, e non solo per incontri istituzionali, visto che il municipio è anche la casa di tutti i cittadini. E così quella che era stata una apprezzata novità, ormai è divenuta quasi una tradizione. L’ampia sala convegni della sede comunale di via Cicerone, in occasione delle feste tradizionali, apre le porte ai suoi cittadini, rivolgendo l’invito in particolare alle famiglie con bambini. Dopo il successo ottenuto dalle ultime edizioni del Natale solidale, questa volta il Comune sarà di nuovo location di una divertentissima kermesse organizzata per festeggiare il Carnevale in allegria. L’appuntamento per tutti è per le 16,30 di domani, e come sempre a ingresso libero. Tante le sorprese in cantiere e l’animazione dedicata ai più piccini che, se vorranno, potranno presentarsi indossando la loro mascherina preferita. Il divertimento per tutti sarà assicurato dalla presenza di giocolieri, ma anche di maghi, illusionisti e non mancheranno anche dei brevi spettacoli comici. Un pomeriggio tutto da vivere e da ridere. L’evento come ricorda il sindaco Pietro Tidei, che ha invitato le famiglie a partecipare numerose, è stato promosso dal Comune, grazie all’impegno dell’assessorato alla Cultura. “Anche in questa occasione –afferma l’assessore e promotore dell’iniziativa Gino Vinaccia - abbiamo voluto promuovere un’occasione di aggregazione, ma soprattutto di spensieratezza, proprio nell’intento di offrire a tutti i nostri bambini l’opportunità di partecipare ad una vera grande festa di Carnevale”.

