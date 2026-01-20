SANTA MARINELLA – In vista del Giorno della Memoria, il Cine Club della Biblioteca Civica "A. Capotosti ", torna venerdì 23 gennaio con la proiezione di un film diretto e interpretato da Taika Waititi, che ha ottenuto 6 candidature e vinto un premio Oscar. Una favola nera perfetta per i bambini e per gli adulti, lontana dai canoni classici del dramma storico, in cui viene affrontato l’orrore del nazismo attraverso gli occhi di Johannes "Jojo" Betzler, un bambino di dieci anni condizionato dalla propaganda del Terzo Reich. Un appuntamento irrinunciabile quello del CineClub del venerdì per tutti gli appassionati di cinema e non solo, curato dai volontari del Servizio Civile, Ilenia D’Ascenzo e Alessio Martella, sotto la supervisione della direttrice Cristina Perini. Come sempre, Ilenia e Alessio introdurranno il film e suggeriranno la lettura di alcuni testi disponibili in Boblioteca. Ad aprire il consueto appuntamento alla Casina Trincia, alle ore 17:00 sarà la mostra fotografica di Vittorio Dividus. L'autore presenta una selezione di fotografie astronomiche e scatti urban che raccontano due dimensioni complementari: da un lato il cielo sopra Santa Marinella, dall’altro gli spazi urbani di Roma.