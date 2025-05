BRUXELLES – Missione della Fondazione Insigniti OMRI a Bruxelles per la Giornata dell’Europa, nel segno di Mazzini e dell’ideale europeo. Incontri istituzionali con Parlamento Europeo, NATO, EEAS e Ambasciata d’Italia. Evento centrale con Domus Mazziniana e Alto Patrocinio del Parlamento Europeo. Interventi di Metsola e Tajani su valori comuni, memoria e futuro dell’Unione. Nell’ambito delle celebrazioni della Giornata dell’Europa 2025, la Fondazione Insigniti OMRI ha svolto una missione istituzionale a Bruxelles (18–20 maggio), ispirata alla figura di Giuseppe Mazzini e al suo ideale di un’Europa unita. Guidata dal Presidente della Fondazione, Prefetto Francesco Tagliente, la delegazione era composta da 40 insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, provenienti da 17 province italiane La missione è iniziata domenica 18 maggio con un cocktail di benvenuto, offerto dal Generale Alessandro Butticé, Presidente del Comitato Internazionale della Fondazione OMRI. Europa e diplomazia: dialogo aperto con il Rappresentante Speciale UE. Lunedì 19 maggio, la delegazione è stata ricevuta presso il Servizio Europeo per l’Azione Esterna (EEAS) dal Rappresentante Speciale dell’UE per la Regione del Golfo, Luigi Di Maio. Dopo i saluti di rito, Di Maio ha tenuto una relazione approfondita sull’attività dell’EEAS, esplorando le principali aree di intervento e le sfide della diplomazia europea, seguita da un vivace dibattito con i membri della delegazione. Il cuore operativo del Parlamento Europeo: incontro con il Segretario Generale Chiocchetti. Successivamente, la delegazione ha visitato il Parlamento Europeo, dove è stata accolta dal Segretario Generale, Alessandro Chiocchetti, il cui ruolo fondamentale garantisce il funzionamento dell’istituzione. Nel suo intervento, Chiocchetti ha illustrato la complessità della gestione parlamentare, approfondendo i meccanismi decisionali e la funzione centrale del Parlamento Europeo nel processo democratico dell’UE. Evento centrale a Bruxelles: la visione europea di Mazzini al cuore delle celebrazioni. Alle 19:00, presso l’Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles, si è svolto l’evento centrale delle celebrazioni, promosso e organizzato dalla Fondazione Insigniti OMRI, in collaborazione con la Domus Mazziniana, l’Ambasciata d’Italia a Bruxelles e lo stesso Istituto, con l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo. L’evento è iniziato con il messaggio della Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, che ha elogiato gli insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, riconoscendoli come esempio di impegno civico e dedizione al bene comune. Durante il suo intervento, la Presidente ha annunciato la creazione dell’Ordine Europeo al Merito, un nuovo prestigioso riconoscimento continentale destinato a coloro che hanno contribuito in modo significativo all’integrazione dell’UE e alla promozione dei suoi valori fondamentali. La prima cerimonia di conferimento avverrà entro il 2026. “I saluti istituzionali sono stati portati dal Prof. Pierre Di Toro, Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles, dal Generale Alessandro Butticé, Presidente del Comitato Internazionale della Fondazione OMRI, e dall’Ambasciatore d’Italia in Belgio, S.E. Federica Favi. A seguire, l’On. Antonio Tajani, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ha inviato un messaggio di apprezzamento per l’iniziativa, lodando l’impegno della Fondazione OMRI e della Domus Mazziniana nella valorizzazione dell’eredità europea di Giuseppe Mazzini. Tajani ha inoltre annunciato l’organizzazione, il prossimo 18 e 19 giugno in Sicilia, di una grande celebrazione per il 70° anniversario della Conferenza di Messina, un evento finalizzato a rilanciare il Mercato Unico europeo e a promuovere l’allargamento dell’Unione ai Balcani. Ha concluso il suo intervento auspicando che la visione europea di Mazzini continui a ispirare un’Europa più forte, unita e vicina ai suoi cittadini. Momento centrale della serata è stato il dialogo–dibattito moderato dal Prefetto Francesco Tagliente, Presidente della Fondazione, con il Prof. Pietro Finelli, Direttore Scientifico della Domus Mazziniana, e il Cons. Paolo Peluffo, Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione OMRI. Nel suo intervento, il Prof. Finelli ha messo in evidenza la visione europea di Giuseppe Mazzini, sottolineando come la sua idea di nazione al servizio dell’umanità resti di straordinaria attualità nel contesto delle sfide europee contemporanee. Il Cons. Peluffo ha affrontato invece il tema della crisi della rappresentanza democratica, rileggendolo alla luce del pensiero mazziniano e richiamando l’urgenza di recuperare un’etica della responsabilità civica come fondamento del patto tra cittadini e istituzioni. Il confronto ha offerto una riflessione profonda sui valori costitutivi dell’Europa e sul ruolo che figure come Mazzini possono ancora giocare nel rinnovare l’ideale europeo in chiave civile e partecipativa. Visita al Quartier Generale della NATO: riflessioni su difesa e sicurezza internazionale, Martedì 20 maggio, la delegazione ha visitato il Quartier Generale della NATO, dove ha incontrato l’Ambasciatore Marco Peronaci, Rappresentante Permanente d’Italia presso il Consiglio Atlantico, e il Capitano di Vascello Giovanni Maria Galoforo, Portavoce del Presidente del Comitato Militare della NATO. Anche questo incontro si è rivelato particolarmente significativo, offrendo spunti di riflessione sul ruolo cruciale della difesa euro-atlantica e sulle sfide globali in tema di sicurezza internazionale. Gli incontri hanno rafforzato il ruolo della Fondazione OMRI nella promozione dei valori democratici e del dialogo istituzionale a livello internazionale Tutti i partecipanti alla missione, sostenendo le spese a titolo personale, hanno testimoniato con concretezza lo spirito di servizio e la passione civile che anima i membri della Fondazione Insigniti OMRI.