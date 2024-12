CIVITAVECCHIA – Si terranno domani i funerali di Giordano Sacchetti, il giovanissimo centauro venuto tragicamente a mancare giovedì per un incidente. Nella chiesa Evangelica di via dei Bastioni, alle 14, la città darà l’ultimo saluto all’amato 17enne la cui scomparsa ha segnato l’intera comunità.

La sua classe, la 4^A elettrotecnica dell’istituto Marconi di Civitavecchia, ha iniziato una raccolta fondi per il loro amato compagno. «Vorremmo - scrivono sulla pagina di gofundme -, per quanto possibile, riportare in vita almeno la sua moto che era la sua passione e organizzare questa raccolta fondi è l’unico modo che abbiamo per tenere vivo il suo ricordo. Ringraziamo chiunque parteciperà anche solo con la condivisione del messaggio» e concludono con un «Buon viaggio Gio... i tuoi amici... ti vogliamo bene... ci mancherai».

Poche parole che fanno ben capire quanto il ragazzo fosse amato. Sul luogo dell’incidente decine e decine di persone hanno portato fiori e ricordi per il 17enne, sulle mura sono comparse scritte di addio e in tanti continuano a visitare quel maledetto angolo per portare il loro saluto a Giordano. Persino la squadra di terza categoria “Quartiere Campo Oro” oggi ha dedicato la sua vittoria al giovane. I suoi amici proprio oggi stanno preparando lo striscione per l’estremo saluto. Una tragedia che ha scosso l’intera città.

