CIVITAVECCHIA – In occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, prende ufficialmente il via la campagna di crowdfunding "Se Leggi Tu... Alza La Voce!" su Rete del Dono.

Promossa grazie al sostegno della Fondazione Angelo e Mafalda Molinari ETS e del Centro di Solidarietà "Il Ponte", la campagna nasce per combattere la povertà educativa, un fenomeno che priva bambini e adolescenti delle opportunità culturali essenziali per crescere e sviluppare il loro pieno potenziale.

"Se Leggi Tu... Alza La Voce!" si propone di portare la lettura – non solo come pratica culturale ma come esperienza viva e coinvolgente – nelle comunità del nostro territorio. Con un’attenzione particolare ai più giovani, il progetto mira a promuovere la lettura a voce alta, una pratica che non solo favorisce l’apprendimento ma crea anche legami emotivi e sociali. Organizzare eventi di lettura in teatri, biblioteche e spazi pubblici, trasformando ogni incontro in un momento unico di condivisione e cultura.

Allestire angoli di lettura in scuole, associazioni e luoghi di aggregazione, per offrire ai bambini spazi accoglienti dove avvicinarsi ai libri. Distribuire libri e materiali educativi a famiglie e realtà che altrimenti non potrebbero permetterselo, abbattendo così le barriere economiche all’accesso alla cultura. L’obiettivo è fare della lettura un’opportunità concreta di inclusione e crescita personale, in un contesto in cui troppi bambini sono privati di strumenti educativi adeguati.

«La povertà educativa non è solo una mancanza di risorse, ma anche di opportunità – hanno spiegato gli organizzatori – attraverso questa campagna vogliamo rendere la cultura accessibile a tutti, promuovere la coesione sociale, trasformando la lettura in un’esperienza condivisa e inclusiva, dare ai più giovani gli strumenti per sviluppare la loro curiosità, creatività e consapevolezza. La campagna è aperta a tutti, e ogni contributo è fondamentale. Dona ora su Rete del Dono e contribuisci a realizzare questi obiettivi. Diventa fundraiser: puoi creare una pagina personale di raccolta fondi per coinvolgere la tua rete di amici e conoscenti. Condividi la campagna: ogni voce conta per ampliare l’impatto della nostra iniziativa. La lettura è molto più che un passatempo: è un diritto, una porta aperta verso il futuro. Con 'Se Leggi Tu... Alza La Voce!' vogliamo portare i libri e la cultura – hanno aggiunto - nelle mani di chi ne ha più bisogno, creando una comunità più unita e consapevole».

L’invito è quindi rivolto ad associazioni, aziende, scuole, istituzioni e cittadini a unirsi a questa iniziativa e a diventare protagonisti di un cambiamento concreto. «Insieme – hanno concluso – possiamo abbattere le barriere della povertà educativa e dare voce al futuro dei nostri ragazzi».