CIVITAVECCHIA – Ci sarà tempo fino al prossimo 12 aprile, per partecipare al bando della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia.

L’ente guidato da Gabriella Sarracco ha infatti pubblicato ieri sul proprio sito istituzionale il nuovo bando 2024, considerato da istituzioni, associazioni e realtà del territorio un’importante boccata d’ossigeno, in un periodo non certo semplice.

Chiaramente, come sempre, verranno premiati i progetti meritevoli che dovranno essere realizzati nei comuni di Civitavecchia, Allumiere, Cerveteri, Ladispoli, Manziana, Montalto di Castro, Santa Marinella, Tarquinia e Tolfa.

Anche per quest’anno sono stati stanziati in totale 100mila euro, da suddividere nei settori Educazione, Istruzione e Formazione; Arte, Attività e Beni culturali; Salute pubblica, Medicina preventiva e riabilitativa; Volontariato, filantropia e beneficenza; Ricerca Scientifica e Tecnologica; Assistenza agli anziani. Per ciascun progetto potrà essere erogato un massimo di 1500 euro ad eccezione dei progetti presentati dai Comuni per i quali potrà essere erogato un importo massimo di 5mila euro.

La presentazione delle richieste dovrà avvenire tramite la compilazione di una scheda che i soggetti interessati troveranno disponibile, unitamente al contenuto completo del bando presso la segreteria della Fondazione Cariciv in via Risorgimento 8/10/12 o scaricandolo direttamente dal sito internet www.fondazionecariciv.it. Il termine di scadenza è fissato per il 12 aprile prossimo.

Per ulteriori chiarimenti in ordine al contenuto del bando ed alle relative procedure, i soggetti interessati possono rivolgersi alla segreteria della Fondazione aperta il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12,00. Tel.:0766.25172.

Anche quest’anno dunque la Fondazione si conferma un punto fondamentale per il territorio, rappresentando un sostegno che non è solo ed esclusivamente economico.

