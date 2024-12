CIVITAVECCHIA – Un incontro sull’isola di Mykonos oltre venti anni fa. Un sentimento di naturale familiarità che progressivamente si trasforma in affetto, fino a gettare le basi per un rapporto lungo, duraturo e storico che arriverà a superare i venti anni di fidanzamento.

Lo stilista Franco Ciambella e il suo compagno Ignazio Gaggioli coroneranno oggi il loro sogno d’amore. Sabato 9 dicembre, circondati da parenti, amici, personaggi del jet set romano e italiano accanto ad attrici, conduttrici e giornalisti, presso la meravigliosa Chiesetta San Giovanni di Dio a piazza Calamatta la coppia sarà unita in matrimonio da Donatella Sena, delegata del sindaco, mentre la benedizione arriverà dalla predicatrice battista Maria Elena Lacquaniti, che guiderà delle riflessioni partendo dalla lettura di alcuni brani tratti dalla Bibbia.

Protagonista assoluta sarà la famosissima soprano cinese Hongmei Nie che, prima di esibirsi nella Callas Night, il concerto di Natale in onore di Maria Callas (evento ideato dallo stilista Ciambella), prevista per il 15 dicembre al Teatro Traiano, canterà solo per gli sposi la sua versione dell’Ave Maria di Charles Gounod. Sarà presente anche la cantante Cristina Orsi che arricchirà la cerimonia con la sua originale esecuzione di “Evergreen” di Barbra Streisand. Gli invitati avranno anche il piacere di ascoltare la campana tibetana suonata dalla sorella dello stilista, Antonella.

Per l’occasione gli sposi si scambieranno delle fedi speciali ed esclusive, realizzate artigianalmente dal maestro gioielliere Marco L’Orafo, lavori caratterizzati dalle loro iniziali legate dal nodo Savoia e da tre brillanti lavorati con tecnica di incastonatura super contemporanea.

