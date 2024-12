TOLFA - "Se è vero che siamo fatti della stessa sostanza dei sogni. Se è vero che nei sogni si nascondono i nostri desideri più silenti, allora siamo proprio noi, siamo sempre noi siamo solo noi il motore principale dei nostri sogni. Sognate sempre sognate in grande, sognate e basta". Comincia così l"invito agli "artisti e sognatori" di tutto il mondo da parte del'Aps "Tolfarte".

Fino al prossimo 30 aprile sono, infatti, aperte le candidature per partecipare alla 20esima edizione del metavoglioso e unico "Festival Internazionale dell'Arte di Strada e dell'Artigianato Artistico - Tolfarte", che si terrà nel bellissimo Comune di Tolfa nei giorni 2, 3 e 4 agosto.

Tutti gli artisti interessati possono andare sul sito www.tolfarte.it, cliccare su 'Partecipa' e Compilare il formulario. "Tolfarte" è un Festival Internazionale di Arte di Strada e Artigianato Artistico che si tiene ogni anno a Tolfa e che coinvolge oltre 300 artisti ed artigiani richamando più di 50mila visitatori. Questo meravigliodo evento ha preso il via nel 2005 con il nome “Festarte”, abbandonanto nel 2007 per lasciare spazio al più consono ed ormai famoso TolfArte. Dalla sua nascita fino al 2019 è stato organizzato da un piccolo gruppo di giovani, la Comunità Giovanile di Tolfa, insieme all’assessorato alla Cultura del Comune di Tolfa.

A partire dal 2020, l’evento viene organizzato, gestito e programmato dall'Aps Tolfarte nata su iniziativa degli stessi giovani che nel 2005 crearono la ComunitaØ Giovanile di Tolfa. Negli anni, grazie anche al supporto dell’amministrazione comunale, l’evento è cresciuto diventando già dal 2011 un "festival di riferimento nel calendario nazionale ed internazionale", tanto da valergli il Premio come "Miglior Festival Emergente".

Arti performative, letteratura, artigianato artistico, lo spazio "Tolfarte Kids", mostre, concerti e quant'aktro vengono proposti per tre giorno con un mix meraviglioso di attività che coinvolgono il pubblico a 360°, nel palcoscenico naturale del centro storico di Tolfa, con un programma di artisti di livello locale, nazionale ed internazionale, esposizioni, installazioni e performance che si susseguono per 3 giorni. La tregiorni di Tolfarte ha un carattere fortemente multidisciplinare: si possono ammirare performance circensi ed acrobatiche, spettacoli di teatro di strada e teatro di improvvisazione, installazioni, concerti, esibizioni di fuoco, magia, giocoleria, danza aerea, poesia estemporanea, esposizioni pittoriche e plastiche. Negli anni, hanno calcato i palchi di Tolfarte artisti di fama nazionale come Ascanio Celestini, Giobbe Covatta, Francesca Reggiani, Dario Vergassola, Edoardo Pesce e Andrea Rivera. Alcuni tra i più importanti esponenti delle discipline circensi in Italia hanno creato spettacoli site specific sulle mura del centro storico, sui palazzi e nelle case dei privati cittadini. Tra questi, il funambolo Andrea Loreni che è stato protagonista della traversata del centro storico sul filo, la Sand Artist Stefania Bruno che, nel 2018, ha narrato, attraverso la sabbia, la storia del Festival (scritta dai ragazzi della CGT) e le compagnie di acrobatica aerea Sonics, eVenti Verticali e Elementz Performing Arts. Dal 2016 Tolfarte si è arricchirà vongole il settore "Kids": un vero e proprio minifestival di arte di strada, non solo fatto per i bambini, ma fatto dai bambini e allestito nella bellissima Villa Comunale “Parco Fondazione CARICIV” di Tolfa. All’interno del Kids, ogni anno viene proposta una vasta programmazione di performance e spettacoli circensi, laboratori di creativitàØ, attivitàØ didattiche e spazi sperimentali che coinvolge i partecipanti in una dimensione del Festival stile “Paese delle Meraviglie”. Il Festival, unico nel suo genere, è punto di riferimento per gli eventi del settore: negli anni ha ottenuto diversi riconoscimenti tra cui, oltre a “Miglior Festival emergente d’Italia” dalla Rete dei Festival (2011), il Patrocinio Ufficiale di EXPO MILANO 2015, il riconoscimento di “Best practice” da parte del network mondiale Cittaslow International (2015) e quello di “Buona pratica in ambito culturale” della Regione Lazio (2017). Dal 2017 Tolfarte ha stretto il gemellato con il "Kulturisten festival di Nesodden" (Oslo, Norvegia); negli ultimi anni Tolfarte attivato gemellaggi con numerosi Festival di arte di strada di vari paesi europei, tra cui Malta, Croazia, Slovenia, Irlanda e Polonia, con cui partecipa a bandi europei.

