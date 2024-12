CIVITAVECCHIA – Il mercato di Civitavecchia resta aperto in occasione della festa dell'Immacolata Concezione di venerdì.

I commercianti fanno sapere che la maggior parte dei banchi e degli stalli saranno operativi con il solito orario pronti ad accogliere clienti vecchi e nuovi in questo giorno di festa che sa già di Natale, tra luci e profumi che anticipano le festività in arrivo. Nello spirito della solidarietà, inoltre, i mercatali hanno concesso due spazi alle associazioni, dalle 9 alle 14, tutti i giorni nell’ambito delle iniziative di solidarietà che stanno mettendo in atto, come ad esempio la quarta edizione di “Scatole di Natale”. Un’occasione per visitare lo storico mercato cittadino.

