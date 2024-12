La Fondazione EuroRoma 2024, in collaborazione con Humangest, Agenzia per il Lavoro del Gruppo SGB Humangest, è alla ricerca di volontari per il progetto “Roma 2024 Volunteers”, un'opportunità unica per partecipare attivamente ai Campionati Europei di Atletica Leggera di Roma 2024, in programma dal 7 al 12 giugno prossimo.

Le candidature per diventare volontari sono aperte fino al 31 dicembre 2023, è possibile presentare la propria candidatura compilando il form disponibile sul sito. I requisiti necessari per partecipare includono:

aver compiuto 18 anni entro il 6 giugno 2024, vale a dire entro la data di inizio di Roma 2024 (o comunque aver compiuto la maggiore età all’inizio dell’esperienza da volontario, in caso di attività collaterali);

essere cittadini italiani con conoscenza della lingua inglese o cittadini di altre nazionalità con conoscenza della lingua inglese e italiana, livello base;

godere dei diritti civili e politici;

garantire una disponibilità minima di partecipazione all’evento sulla base delle date del calendario ufficiale e/o degli eventi collaterali.

Gli Europei di Atletica rappresentano uno dei più grandi eventi sportivi del 2024 in Italia, offrendo l'opportunità di unire gli appassionati di sport a livello globale. L'entusiasmo e l'interesse per il progetto “Roma 2024 Volunteers” sono evidenti, con oltre 500 candidature provenienti da vari Paesi europei e da tutte le parti del mondo, testimoniando un coinvolgimento su scala internazionale.

I volontari selezionati, oltre mille, avranno accesso a vantaggi esclusivi, quali l'ingresso alle competizioni sportive degli Europei di Atletica, partecipazione a sessioni formative curate da Humangest ed EuroRoma 2024, una divisa ufficiale e l'invito al party di chiusura.

Il team di reclutamento di Humangest contatterà personalmente i candidati per organizzare colloqui conoscitivi. Successivamente alla fase di selezione, i volontari seguiranno un corso di formazione generale, sia online che in presenza. Successivamente verranno assegnati a specifiche aree legate all'organizzazione dell'evento, come accreditamento, servizi per gli spettatori, competizioni, protocollo e cerimonie, media-comunicazione, area medica-antidoping, alberghi, logistica, trasporti, venue, ospitalità, servizi sponsor e marketing. Alcuni volontari supporteranno la città in punti strategici, fornendo informazioni turistiche e culturali in vista degli Europei.

Humangest, con una rete di oltre 90 filiali in Italia e Europa, è un'azienda leader nella ricerca, selezione e gestione del personale, offrendo soluzioni per il mondo del lavoro come formazione professionale, reclutamento internazionale e altro ancora. La loro metodologia si basa sull'ascolto dei bisogni aziendali per fornire servizi personalizzati, posizionandosi come punto di riferimento nel mercato del lavoro, analizzando e anticipando le tendenze. Attualmente, Humangest gestisce un database interno con oltre due milioni di profili, collaborando con oltre 2.000 aziende e inserendo circa 10.000 persone mensilmente nel mondo del lavoro.